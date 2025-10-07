舉重世錦賽》挺舉時出現腰傷 陳玟卉3項成績皆排B組第1

陳玟卉。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣舉重女將陳玟卉今天在舉重世錦賽女子69公斤B組登場，抓舉繳出100公斤、挺舉132公斤、總和232公斤，3項成績都排名第1。

陳玟卉在今年4月底的全大運在女子76公斤級以抓舉105公斤，挺舉138公斤及總和243公斤摘金，其中挺舉及總和都打破全國紀錄；接著在5月亞錦賽以109公斤打破抓舉全國紀錄獲得銀牌，挺舉133公斤鍍銅，總和242公斤再進帳1銀。

由於國際舉重總會（IWF）今年6月後調整量級，陳玟卉的量級也必須調整，這次世錦賽改戰69公斤級，同時先低報成績改戰B組賽事。

陳玟卉今天在抓舉開把100公斤穩穩舉起，可惜第2次試舉104公斤則因右手有些微曲肘的狀況失敗，第3次試舉挑戰105公斤未能成功，但仍是排名第1。

在擅長的挺舉方面，陳玟卉開把130公斤，最後選擇從127公斤挑戰起且順利過關，而第2次試舉她成功舉起132公斤，但完成後她用手撐住腰部，似乎有些不適，第3次試舉挑戰136公斤一度已經舉起，可惜因為腰部不適影響沒能成功，結束後也因腰部疼痛無法在第一時間站起，最終挺舉以132公斤排名第1。

陳玟卉3項成績在B組都排名第1，但最終能否奪牌得視明天凌晨A組賽事結果決定。

