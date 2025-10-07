自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

舉重世錦賽》挺舉時出現腰傷 陳玟卉3項成績皆排B組第1

2025/10/07 22:49

陳玟卉。（資料照）陳玟卉。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣舉重女將陳玟卉今天在舉重世錦賽女子69公斤B組登場，抓舉繳出100公斤、挺舉132公斤、總和232公斤，3項成績都排名第1。

陳玟卉在今年4月底的全大運在女子76公斤級以抓舉105公斤，挺舉138公斤及總和243公斤摘金，其中挺舉及總和都打破全國紀錄；接著在5月亞錦賽以109公斤打破抓舉全國紀錄獲得銀牌，挺舉133公斤鍍銅，總和242公斤再進帳1銀。

由於國際舉重總會（IWF）今年6月後調整量級，陳玟卉的量級也必須調整，這次世錦賽改戰69公斤級，同時先低報成績改戰B組賽事。

陳玟卉今天在抓舉開把100公斤穩穩舉起，可惜第2次試舉104公斤則因右手有些微曲肘的狀況失敗，第3次試舉挑戰105公斤未能成功，但仍是排名第1。

在擅長的挺舉方面，陳玟卉開把130公斤，最後選擇從127公斤挑戰起且順利過關，而第2次試舉她成功舉起132公斤，但完成後她用手撐住腰部，似乎有些不適，第3次試舉挑戰136公斤一度已經舉起，可惜因為腰部不適影響沒能成功，結束後也因腰部疼痛無法在第一時間站起，最終挺舉以132公斤排名第1。

陳玟卉3項成績在B組都排名第1，但最終能否奪牌得視明天凌晨A組賽事結果決定。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中