自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》高承睿跌出國手保障門檻 李昱諄超越黃怡樺躍居台灣二姐

2025/10/08 06:44

高承睿受腿傷影響，世界排名持續下滑。（取自WTT官網）高承睿受腿傷影響，世界排名持續下滑。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總7日公布今年第41週世界排名，台灣一哥林昀儒仍居11名，中國大滿貫賽因傷退賽的台灣一姐鄭怡靜則下跌到17名，高承睿也下滑至45名，正式跌出世界排名40的國手保障門檻，必須參加下個月的國手排名資格賽。

男子組世界排名前4沒有變動，依舊是王楚欽、林詩棟、卡德拉諾和張本智和，法國「眼鏡弟」F.勒布朗在中國大滿貫賽獲得亞軍，從第7回升至生涯次佳的第5；6至10名依序是莫雷加德、梁靖崑、杜達、向鵬、約基奇，林昀儒連續10週維持在11名。

去年中國大滿貫闖進16強的高承睿，今年受腿傷影響，首輪就敗給莫雷加德，排名從40跌到45，寫下自2023年8月以來新低。馮翊新則從62回升至55名，16歲小將郭冠宏贏得中國青少年大滿貫賽U19男單冠軍後，排名從70來到生涯最佳的68名。廖振珽在少了去年中國大滿貫賽32強積分後，從60名暴跌至87名；去年10月勇奪杜哈支線賽男單冠軍的張佑安，在積分到期後，排名也從70大幅滑落至105。

女單方面，鄭怡靜喪失去年中國大滿貫賽8強積分，從15掉到17名，也是去年1月以來最低。國泰女將李昱諄上週中國大滿貫賽首度闖進16強，進帳175分積分，從68名竄升至47，不但超越黃怡樺成為台灣二姐，也創下生涯最佳排名。

中國大滿貫賽打進32強的17歲小將葉伊恬，也從59名來到生涯最高的48名，距離教練莊智淵為她設定在年底前打進世界排名40的目標愈來愈接近。41歲的黃怡樺仍居49名，但已落居台灣女將排名第4，簡彤娟仍是75名，黃愉偼在中國大滿貫賽打進資格賽最終輪，排名也從107上升至97名，也創下個人最佳。

國泰女將李昱諄躍居台灣女子排名第二。（取自WTT官網）國泰女將李昱諄躍居台灣女子排名第二。（取自WTT官網）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中