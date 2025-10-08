桌球》高承睿跌出國手保障門檻 李昱諄超越黃怡樺躍居台灣二姐

高承睿受腿傷影響，世界排名持續下滑。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總7日公布今年第41週世界排名，台灣一哥林昀儒仍居11名，中國大滿貫賽因傷退賽的台灣一姐鄭怡靜則下跌到17名，高承睿也下滑至45名，正式跌出世界排名40的國手保障門檻，必須參加下個月的國手排名資格賽。

男子組世界排名前4沒有變動，依舊是王楚欽、林詩棟、卡德拉諾和張本智和，法國「眼鏡弟」F.勒布朗在中國大滿貫賽獲得亞軍，從第7回升至生涯次佳的第5；6至10名依序是莫雷加德、梁靖崑、杜達、向鵬、約基奇，林昀儒連續10週維持在11名。

去年中國大滿貫闖進16強的高承睿，今年受腿傷影響，首輪就敗給莫雷加德，排名從40跌到45，寫下自2023年8月以來新低。馮翊新則從62回升至55名，16歲小將郭冠宏贏得中國青少年大滿貫賽U19男單冠軍後，排名從70來到生涯最佳的68名。廖振珽在少了去年中國大滿貫賽32強積分後，從60名暴跌至87名；去年10月勇奪杜哈支線賽男單冠軍的張佑安，在積分到期後，排名也從70大幅滑落至105。

女單方面，鄭怡靜喪失去年中國大滿貫賽8強積分，從15掉到17名，也是去年1月以來最低。國泰女將李昱諄上週中國大滿貫賽首度闖進16強，進帳175分積分，從68名竄升至47，不但超越黃怡樺成為台灣二姐，也創下生涯最佳排名。

中國大滿貫賽打進32強的17歲小將葉伊恬，也從59名來到生涯最高的48名，距離教練莊智淵為她設定在年底前打進世界排名40的目標愈來愈接近。41歲的黃怡樺仍居49名，但已落居台灣女將排名第4，簡彤娟仍是75名，黃愉偼在中國大滿貫賽打進資格賽最終輪，排名也從107上升至97名，也創下個人最佳。

國泰女將李昱諄躍居台灣女子排名第二。（取自WTT官網）

