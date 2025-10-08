自由電子報
體育 即時新聞

詹姆斯預告第二次決定揭曉　代言酒類廣告非退休

2025/10/08 03:15

〔中央社〕退休傳聞不斷的NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨天在社群媒體X發文說將有「第二次決定」，引發熱議後，今天發布他代言酒類廣告的影片，並非宣布退休。

詹姆斯昨天以「所有決定的決定」為題在X發布一段10秒影片，並留下美東時間10月7日下午12時（台灣時間10月8日零時）的時間點。他並未透露任何內容，僅以「第二次決定」（The Second Decision）稱呼。此文貼出後，湖人新球季主場最後一戰的門票，價格瞬間飆漲。

詹姆斯貼文前，湖人新球季主場最後一戰，也就是2026年4月12日對猶他爵士之戰，最便宜票價僅需82美元。但是根據Vivid Seats售票平台，該貼文發布後，單張球票價格暴漲至580美元（約新台幣1萬7600元），雙人票最低則從760美元起跳。

詹姆斯於2010年做出重磅決定，在體育頻道ESPN名為「決定」（The Decision）的現場特別節目中，宣布以自由球員身分告別克里夫蘭，加入邁阿密熱火隊，並與好友韋德及波許組成「三巨頭」。消息一出震撼全球籃壇，卻也惹怒克里夫蘭家鄉父老，球迷憤而焚燒他的球衣。

詹姆斯昨天發布的影片，明顯呼應那場精心策劃的直播節目。

不過，詹姆斯今天發布的新影片證實這只是行銷手法，內容是他代言知名干邑白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）的廣告，合作商品預計本月稍後上市。

軒尼詩宣布，將推出限量版橘色酒瓶，瓶身標有詹姆斯名字及他「戴皇冠」的招牌動作圖樣，致敬他的「詹皇」（King James）封號。

今年40歲的詹姆斯，正準備迎接個人在NBA的第23個賽季，也是身披湖人戰袍的第8季。他上週坦言自己離退休可能「已經不遠了」。

詹姆斯日前在媒體活動中表示：「這個賽季會發生什麼我無從得知，但我會全心投入，因為我也不知道終點在哪裡，但顯然不遠了。」（編譯：洪(啟)原）1141008

