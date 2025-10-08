自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》生死一戰對決道奇山本由伸！MVP哈波沒印象：想不起來

2025/10/08 07:25

哈波。（美聯社）哈波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯系列賽第3戰，陷入絕境的費城人將作客道奇球場面對日籍強投山本由伸，兩屆MVP主砲哈波（Bryce Harper）談到跟這位好手交手的經驗時，僅笑說不記得了。

本季哈波例行賽敲出27轟，攻擊指數0.844，是費城人最重要的打者之一，但季後賽他7打數僅有1安，選到1次四壞保送吞下3K，沒有進帳打點，與賽季敲出56轟的全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）合計14打數僅1安，在前段棒次成為打線斷層，導致費城人面臨0勝2敗淘汰邊緣。

哈波今天在受訪時坦言，季後賽一直都很困難，不過他表示，儘管目前的打擊結果不佳，但打擊的感覺還不錯。對於明天將對陣的山本由伸，哈波曾在今年對戰過一次，共2打數無安打，吞下1K，選到1次四壞保送還有1次雙殺打。「我已經不記得甚麼時候對決的，今天在飛機上有談到，但我真的想不起來。」

然而，明天就是輸球即淘汰的背水一戰，哈波直言：「雖然明天要對上一位強投。但我很期待能夠在道奇球場比賽。」

費城人明天要派出昔日王牌，但本季因傷表現不佳的明星投手諾拉（Aaron Nola）登板，另一位明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）預計會接替在他後面上場。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中