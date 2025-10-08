MLB季後賽》生死一戰對決道奇山本由伸！MVP哈波沒印象：想不起來

哈波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯系列賽第3戰，陷入絕境的費城人將作客道奇球場面對日籍強投山本由伸，兩屆MVP主砲哈波（Bryce Harper）談到跟這位好手交手的經驗時，僅笑說不記得了。

本季哈波例行賽敲出27轟，攻擊指數0.844，是費城人最重要的打者之一，但季後賽他7打數僅有1安，選到1次四壞保送吞下3K，沒有進帳打點，與賽季敲出56轟的全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）合計14打數僅1安，在前段棒次成為打線斷層，導致費城人面臨0勝2敗淘汰邊緣。

請繼續往下閱讀...

哈波今天在受訪時坦言，季後賽一直都很困難，不過他表示，儘管目前的打擊結果不佳，但打擊的感覺還不錯。對於明天將對陣的山本由伸，哈波曾在今年對戰過一次，共2打數無安打，吞下1K，選到1次四壞保送還有1次雙殺打。「我已經不記得甚麼時候對決的，今天在飛機上有談到，但我真的想不起來。」

然而，明天就是輸球即淘汰的背水一戰，哈波直言：「雖然明天要對上一位強投。但我很期待能夠在道奇球場比賽。」

費城人明天要派出昔日王牌，但本季因傷表現不佳的明星投手諾拉（Aaron Nola）登板，另一位明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）預計會接替在他後面上場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法