體育 棒球 MLB

MLB季後賽》「史上最蠢調度」 費城人名投批沒朗希的道奇牛棚像垃圾

2025/10/08 07:28

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天在國聯分區賽以4：3險勝費城人，系列賽2：0聽牌，不過9局一度面臨被追平危機，直到派出守護神佐佐木朗希才驚險守勝，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的調度也引起討論，其中費城人名將更痛批，這簡直是大聯盟史上最愚蠢調度之一。

昨天道奇9局上打完以4：1領先，9局下換上崔南（Blake Treinen）登板，結果他被敲3安失2分退場，留下2出局一、三壘有人危機，佐佐木朗希緊急登板後順利解決透納（Trea Turner），幫助道奇守下勝利。

道奇總教練羅伯斯昨賽後表示，實考慮過先讓佐佐木朗希上場，但他幾乎沒有3場內兩度登板的經驗，而當下狀況他對崔南有信心，且如果有需要，後面還有費西亞（Alex Vesia），所以不想太早就讓佐佐木朗希上場。

然而這番說法備受質疑，其中前費城人明星投手波泰里柯（Ricky Bottalico）就在節目上痛批羅伯斯的調度：「如果我是道奇球迷，頭腦早就爆炸了。羅伯斯到底在想什麼？9局沒直接押朗希出來，我以為他受傷了，結果才看到他在熱身。」

波泰里柯直言：「這是大聯盟史上最愚蠢的調度之一，明明該以4：1結束的比賽，他（羅伯斯）卻派出防禦率5.40、每局被上壘率極高的投手（崔南），沒有佐佐木朗希，道奇牛棚簡直就像垃圾桶一樣。」

