NBA

NBA》39歲「活佛」與柯瑞是天作之合！冠軍教頭讚徹底改變勇士體系

2025/10/08 07:52

哈佛德。（資料照）哈佛德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士休季重大補強之一就是39歲明星中鋒「活佛」哈佛德（Al Horford），前金塊冠軍教頭、現任《ESPN》分析師馬龍（Michael Malone）也看好，哈佛德的加入將徹底改變勇士進攻體系。

馬龍在《NBA Countdown》節目中表示：「勇士補進一位擅長投三分球的長人，他擁有奪冠經驗、高尚品格，也符合球隊文化，勇士已經很久沒有從1號到5號位都能拉開投外線的陣容了。」

哈佛德在效力塞爾提克最後3個球季，三分命中率皆超過40%，如今加盟勇士，預期能讓對手不敢過度包夾當家射手柯瑞（Stephen Curry）或其他主力，「他將會得到大量的空檔出手機會，這會進一步拉開勇士的進攻空間，讓原本就很難防守的進攻體系變得更加棘手。」

根據《NBC Sports》指出，勇士上季由柯瑞與中鋒搭配的擋拆戰術僅執行過10次；而哈佛德在過去10個賽季，是全聯盟擋拆後投籃（pick-and-pop）次數第6多的球員。

「柯爾（Steve Kerr）一向不是那種特別依賴擋拆的教練，」馬龍分析，「但那也可能是因為他們過去幾年沒有這類型的球員，如今他們獲得一位過去10年聯盟最頂尖的pick-and-pop長人，這簡直是天作之合，我相信柯瑞肯定對此感到振奮。」

