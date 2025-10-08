MLB季後賽》防禦率破6明星諾拉扛生死戰！ 費城人主帥透露期待

費城人G3先發投手諾拉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯例行賽戰績排名第二名的費城人，在國聯系列賽面對道奇陷入0勝2敗淘汰邊緣，費城人在G3派出本季防禦率破6的明星投手諾拉（Aaron Nola）先發，今天總教練湯姆森（Rob Thomson）在賽前記者會也解釋緣由。

生涯費城人的諾拉過去幾年都是費城人最倚重的先發投手，不過今年他表現不佳還進入傷病名單，整季出賽17場拿下5勝10敗，防禦率6.01，寫下自2020年縮水賽季以來的新低，同時也是生涯第三低的出賽場次，防禦率則創生涯最差。

由於費城人還有另一位明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）可以先發，湯姆森的決定也引起質疑，他今天在記者會上解釋，「首先，諾拉很熟悉先發的腳色。而且明天蘇亞雷斯也會上場投球，他如果沒上場我才會訝異。對手左打對蘇亞雷斯跟諾拉的數據幾乎相同，在信任度上我兩個人都很相信。不過，諾拉過去幾年一直在重要的比賽中登板。」

諾拉生涯在季後賽累積10場登板，共拿下5勝4敗，防禦率4.02，上季諾拉在國聯分區系列賽對大都會先發，主投5局飆8K但被打2轟失掉4分吞敗，該系列賽費城人以1勝3敗遭到淘汰。

雖然諾拉例行賽防禦率破6，但在例行賽最後一場比賽對雙城繳出8局9K僅失1分好投強勢反彈，湯姆森直言，最近2場先發投得不錯，特別是上戰表現相當出色：「那就是我們熟悉的諾拉，很期待他能維持這樣的狀態。」

