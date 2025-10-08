自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》防禦率破6明星諾拉扛生死戰！ 費城人主帥透露期待

2025/10/08 08:18

費城人G3先發投手諾拉。（美聯社）費城人G3先發投手諾拉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯例行賽戰績排名第二名的費城人，在國聯系列賽面對道奇陷入0勝2敗淘汰邊緣，費城人在G3派出本季防禦率破6的明星投手諾拉（Aaron Nola）先發，今天總教練湯姆森（Rob Thomson）在賽前記者會也解釋緣由。

生涯費城人的諾拉過去幾年都是費城人最倚重的先發投手，不過今年他表現不佳還進入傷病名單，整季出賽17場拿下5勝10敗，防禦率6.01，寫下自2020年縮水賽季以來的新低，同時也是生涯第三低的出賽場次，防禦率則創生涯最差。

由於費城人還有另一位明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）可以先發，湯姆森的決定也引起質疑，他今天在記者會上解釋，「首先，諾拉很熟悉先發的腳色。而且明天蘇亞雷斯也會上場投球，他如果沒上場我才會訝異。對手左打對蘇亞雷斯跟諾拉的數據幾乎相同，在信任度上我兩個人都很相信。不過，諾拉過去幾年一直在重要的比賽中登板。」

諾拉生涯在季後賽累積10場登板，共拿下5勝4敗，防禦率4.02，上季諾拉在國聯分區系列賽對大都會先發，主投5局飆8K但被打2轟失掉4分吞敗，該系列賽費城人以1勝3敗遭到淘汰。

雖然諾拉例行賽防禦率破6，但在例行賽最後一場比賽對雙城繳出8局9K僅失1分好投強勢反彈，湯姆森直言，最近2場先發投得不錯，特別是上戰表現相當出色：「那就是我們熟悉的諾拉，很期待他能維持這樣的狀態。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中