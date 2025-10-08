MLB季後賽》9局沒派朗希關門被罵爆！道奇主帥學乖了：終結者首選

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／台北報導〕道奇昨天靠著23歲「令和怪物」佐佐木朗希9局下緊急救火，以4：3驚險擊敗費城人，分區賽2：0聽牌。今天道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在記者會上表示，朗希現在是終結者首要人選。

昨天道奇9局上打完以4：1領先，9局下換上崔南（Blake Treinen）登板，結果他被敲3安失2分退場，留下2出局一、三壘有人危機，佐佐木朗希緊急登板幫助道奇守住勝利。根據《OptaSTATS》，自1969年成為官方紀錄以來，朗希成為史上首位前2次救援成功都出現在季後賽的投手。

道奇總教練羅伯斯昨天第9局沒先派佐佐木朗希登板救援，遭到多家美媒與廣大球迷批評，今天賽前記者會上，羅伯斯再度被問及有關朗希的登板時機，他直接表明：「他現在絕對是我們的（終結者）首要人選。」不過羅伯斯也重申，沒馬上派朗希是為了控制他的工作量，特別是接下來可能還有很多比賽要打。

道奇明天力拚橫掃費城人，費城人將派出右投諾拉（Aaron Nola）先發，羅伯斯透露，左打的馬恩西（Max Muncy）預計會回到先發打線，同時明星捕手史密斯（Will Smith）也有望迎來今年季後賽首場先發，不過尚未做出最後決定。

