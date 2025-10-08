MLB季後賽》道奇貝茲談神守備像湖人奪冠 讚佛里曼關鍵補救難度更高

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）與貝茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）昨天在國聯分區賽G2的9局下上演關鍵補位觸殺，今天賽前記者會又被問到此話題，貝茲也透露想法。

道奇昨9局上打完以4：1領先，9局下崔南（Blake Treinen）登板連被敲3安掉2分，道奇換左投費西亞（Alex Vesia）後援，費城人史多特（Bryson Stott）短打，但三壘手馬恩西（Max Muncy）立即上前撿球、並傳給補位三壘的貝茲，讓卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）被觸殺在三壘前，道奇最後驚險收勝。

今天貝茲在賽前記者會上再度被問及該守備，他先是再次感謝羅哈斯（Miguel Rojas）的指點，並笑說：「我從沒看過這麼多人討論，但就我而言，那只是基本動作，就像湖人用2-3區域聯防拿冠軍一樣。不過我們在如此關鍵的時刻，成功做出這樣的守備，時機拿捏很完美。」

另外，昨天道奇9局下2出局一三壘有人危機派出佐佐木朗希救火，他讓透納（Trea Turner）敲出二壘滾地球，二壘手艾德曼（Tommy Edman）傳一壘卻傳了一個彈跳，所幸一壘手佛里曼（Freddie Freeman）完美補救。貝茲今天也盛讚：「那球難多了！那是很困難的場面，但有時你只能想盡辦法贏球，就算贏得不漂亮，但這支球隊有趣之處在於，我們有棒球知識與天賦，隊友也彼此信任，才能造就那樣的守備。」

