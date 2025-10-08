舉重世錦賽》從B組殺出！陳玟卉挺舉奪銅、總和第5

陳玟卉（左二）挺舉拿下銅牌。（教練黃達德提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉昨在舉重世錦賽女子69公斤B組登場，抓舉繳出100公斤、挺舉132公斤、總和232公斤，但她的挺舉成績和A組選手相比後排在第3，最終挺舉摘下銅牌，總和則是獲得第5。

陳玟卉在今年5月亞錦賽女子71公斤級以109公斤打破抓舉全國紀錄獲得銀牌，挺舉133公斤鍍銅，總和242公斤再進帳1銀。不過，國際舉重總會（IWF）今年6月後調整量級，陳玟卉的量級也必須調整，這次世錦賽改戰69公斤級，同時先低報成績從B組出發試水溫。

陳玟卉在抓舉開把100公斤穩穩舉起，可惜第2次試舉104公斤、第3次挑戰105公斤皆未能成功，但100公斤仍在B組排名第1。挺舉方面，陳玟卉第一次試舉127公斤順利過關，第2把舉起132公斤，但完成後她用手撐住腰部，似乎有些不適，第3次試舉挑戰136公斤一度已舉起，可惜因為腰部不適影響沒能成功。

最終陳玟卉抓舉100公斤、挺舉132公斤、總和232公斤在B組都排名第1，和A組選手相比，陳玟卉抓舉排名第9、挺舉銅牌，總和則是第5名。

教練黃達德透露，陳玟卉賽前其實腰部就有輕微拉傷情況，但不至於到無法出賽，所以先保守出擊，當時也有提醒她量力而為，「最後挺舉第3把136公斤其實已經幾乎成功，但某個角度造成她不適，才會選擇放掉。」

