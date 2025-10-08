自由電子報
MLB季後賽》60轟全壘打王羅里炸裂！水手3轟降伏老虎、分區賽聽牌

2025/10/08 09:59

羅里。（美聯社）羅里。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽G3，水手明星強投吉爾伯特（Logan Gilbert）繳出6局失1分的優質先發，加上打線3轟助陣，終場8：4擊敗老虎，系列賽2：1聽牌。

水手2局上靠著老虎守備失誤與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）安打攻下2分先馳得點，4局上當家兩大重砲發威，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出陽春砲，隨後羅里（Cal Raleigh）也補上帶打點安打，水手4局打完4：0領先老虎。

老虎僅在5局下追回1分，6局上克勞佛（J.P. Crawford）再補一發陽春砲，8局上再敲高飛犧牲打錦上添花。9局上本季狂敲60轟的大聯盟全壘打王羅里也加入煙火秀行列，夯出左外野2分砲，9局下老虎追回3分，水手趕緊換上終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）成功關門。水手系列賽取得2：1聽牌優勢，只差1勝就能自2001年球季後，再度挺進美聯冠軍賽。

水手明星強投吉爾伯特今先發6局僅被敲4支安打，飆出7次三振僅失1分，僅出現1次觸身球保送，拿下勝投；老虎先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）主投3.1局被敲4安含1轟，失4分有3分責失，送出6K3BB。

吉爾伯特。（法新社）吉爾伯特。（法新社）

