MLB季後賽》洋基賈吉背水一戰炸裂！ 追平「老爹」史詩偉業（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽0勝2敗，背水一戰的洋基今天在前3局打完以3：6落後藍鳥，4下「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出一發驚天追平3分彈，追平大聯盟歷史紀錄。

洋基明星強投羅冬（Carlos Rodon）今天僅投2.1局就狂失6分退場，藍鳥在小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首局2分彈加持下，前3局打完以6：3領先。

第4局藍鳥出現亂流，1出局後威爾斯（Austin Wells）敲出三壘小飛球，想不到三壘手巴傑爾（Addison Barger）發生低級失誤讓球落地，接著葛里遜（Trent Grisham）選到保送，藍鳥緊急換上瓦蘭德（Louis Varland）救火，卻被賈吉敲出左外野直擊標竿的三分砲，一棒追平比數。

根據數據指出，賈吉生涯在季後賽的背水一戰已經敲出6發全壘打，追平「老爹」歐提茲（David Ortiz），並列大聯盟歷史第一；賈吉今年季後賽加上4局的全壘打後已經敲出11安，創下生涯季後賽新高。

賈吉。（美聯社）

