自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》洋基賈吉背水一戰炸裂！ 追平「老爹」史詩偉業（影音）

2025/10/08 10:15

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽0勝2敗，背水一戰的洋基今天在前3局打完以3：6落後藍鳥，4下「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出一發驚天追平3分彈，追平大聯盟歷史紀錄。

洋基明星強投羅冬（Carlos Rodon）今天僅投2.1局就狂失6分退場，藍鳥在小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首局2分彈加持下，前3局打完以6：3領先。

第4局藍鳥出現亂流，1出局後威爾斯（Austin Wells）敲出三壘小飛球，想不到三壘手巴傑爾（Addison Barger）發生低級失誤讓球落地，接著葛里遜（Trent Grisham）選到保送，藍鳥緊急換上瓦蘭德（Louis Varland）救火，卻被賈吉敲出左外野直擊標竿的三分砲，一棒追平比數。

根據數據指出，賈吉生涯在季後賽的背水一戰已經敲出6發全壘打，追平「老爹」歐提茲（David Ortiz），並列大聯盟歷史第一；賈吉今年季後賽加上4局的全壘打後已經敲出11安，創下生涯季後賽新高。

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中