MLB季後賽》命運一擊！接獲全壘打王羅里61轟 水手球迷秒換衣超有梗

羅里。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在主場以8：4擊敗老虎，美聯分區賽以2：1聽牌，當家全壘打王羅里（Cal Raleigh）揮出今年季後賽首轟，也是他本季第61轟，而這發全壘打更剛好被一位身穿「61轟打這裡」的水手球迷接到。

羅里9局上面對老虎右投哈尼菲（Brenan Hanifee）的94.1英哩伸卡球，一棒打進自家牛棚，敲出左外野方向2分砲，幫助水手取得8：1領先。

綽號「Big Dumper」的羅里今年以60轟奪下大聯盟全壘打王，今天敲出個人本季第61發全壘打，有趣的是，這球彷彿「命運一擊」一般，飛進牛棚後彈上觀眾席，被一位穿著青綠色上衣、上頭寫著「DUMP HERE 61」的水手球迷接到。

而這位球迷也似乎提前預料到這發全壘打的到來，他也早已有所準備，在接到羅里的全壘打球後，馬上脫下「61」的上衣，而他新穿的上衣，則寫著閃亮的「DUMP HERE 62」。該球迷被轉播單位拍到，也引發熱烈討論，不少人都直呼該球迷有備而來，「機會是留給準備好的人」、「這傢伙是傳奇」、「太讚了」

The PERFECT person caught that Cal Raleigh homer #ALDS pic.twitter.com/JcLfXu6vC4 — MLB （@MLB） October 8, 2025

The "Dump Here" @Mariners fan that caught Cal Raleigh's home run ball REALLY came prepared! pic.twitter.com/ZeZVKmjYRc — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） October 8, 2025

