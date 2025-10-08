NBA》詹皇迷之操作一堆人被騙 湖人主帥：你們都白癡

詹姆斯。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人球星詹姆斯（ LeBron James ）昨突然宣布自己要公布「第二次決定」，引發外界聯想，他是否要宣布自己即將退休的消息，最後竟只是酒商廣告，讓不少媒體、球迷傻眼。對於詹皇的操作，湖人主帥瑞迪克（ JJ Redick ）在接受訪問時開玩笑地對媒體說，「你們都白癡，我們都知道這是廣告，並沒有人覺得奇怪。」

40歲的詹姆斯昨天突然預告自己將要在美東時間中午12點公布自己的「第二次決定」，讓外界揣測是否跟退休有關，甚至引發球迷搶票熱潮，未料，最後結果竟是酒商廣告，讓不少球迷直呼被騙。

對於詹姆斯這波操作，瑞迪克今天在受訪時說，「你們都白癡，我們都知道這是廣告，傳訊息給我的人也大概知道是廣告，並沒有人覺得奇怪。」

隊友里維斯（Austin Reaves ）透露，有人傳了訊息問他這到底是什麼情況，至於八村壘則說，自己有傳訊息給詹姆斯，「但他回我一堆奇怪的表情符號，我其實也不太懂，但他就愛搞這些事情。」

