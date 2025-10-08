自由電子報
MLB》擊敗賈吉、大谷翔平！水手重砲羅里獲《棒球文摘》年度最大獎

2025/10/08 11:04

羅里拿下《棒球文摘》年度最大獎。（美聯社）羅里拿下《棒球文摘》年度最大獎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國雜誌《棒球文摘》（Baseball Digest）在今天公布各大獎項，水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）獲得年度最佳球員獎項，擊敗強敵賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平。

《棒球文摘》是由24位資深棒球觀察者，包含記者、主播、前球員與教練團和球團的主管組成評審團，其中羅里獲得12張第一名選票與8張第二名選票與4張第三名選票，洋基賈吉拿到8張第一名選票、13張第二名選票與3張第三名選票，道奇大谷翔平拿到4張第一名選票、3張第二名選票與14張第三名選票。

羅里本季敲出60轟、125分打點，成為大聯盟單季最會轟捕手與最會開轟的左右開弓打者，同時也是大聯盟本季的全壘打王，以及史上第6位單季60轟打者，他成為水手史上第二位獲得《棒球文摘》年度最佳球員的選手。

本次的年度最佳球員獎項是《棒球文摘》第57次票選出來（從1969年開始到2025年），年度投手則是第32次（1994年到2025年），而在2012年起設立的年度最佳救援投手獎，則自2015年起才開始每年頒佈。

《棒球文摘》今年的年度最佳球員由羅里奪下，而年度最佳投手則是由史基斯（Paul Skenes）獲得，他成為《棒球文摘》頒發獎項以來史上第一位獲獎的海盜球員。至於年度最佳後援則是由紅襪終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）拿下，而他也成為第一位獲得此獎項的紅襪球員。

海盜史基斯拿到年度投手，成為海盜史上第一人。（圖片取自推特）海盜史基斯拿到年度投手，成為海盜史上第一人。（圖片取自推特）

