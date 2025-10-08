自由電子報
MLB季後賽》「法官」追平、「爵士哥」超前轟！洋基力克藍鳥成功續命

2025/10/08 11:38

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽G3，背水一戰的洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）關鍵追平3分砲，以及「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的超前陽春砲，終場9：6逆轉藍鳥，系列賽1：2成功續命。

洋基明星強投羅冬（Carlos Rodon）今天僅投2.1局就狂失6分退場，包含被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首局夯出2分砲，也是他這個系列賽第3轟；洋基則是在2局下靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）安打打破鴨蛋，3局下賈吉長打、史坦頓高飛犧牲打再追回2分，前3局打完3：6落後。

4局下1出局後，威爾斯（Austin Wells）敲出三壘小飛球，藍鳥三壘手巴傑爾（Addison Barger）卻發生接球失誤，隨後洋基一二壘有人時，賈吉逮中藍鳥火球男瓦蘭德（Louis Varland）的99.7英哩內角壞球，敲出左外野直擊標竿的3分砲，一棒追平。

5局下瓦蘭德續投付出代價，1出局後奇澤姆敲出右外野超前陽春砲，將瓦蘭德打退場。不過洋基攻勢還沒結束，威爾斯2出局二壘有人再補上適時安打，洋基8：6領先藍鳥。6局下「米飯哥」萊斯（Ben Rice）高飛犧牲打再下一城，奠定勝基，也幫助系列賽拿下1勝，免遭橫掃。

賈吉今天敲出追平轟，全場4打數3安猛打賞貢獻4分打點；此外，洋基牛棚頂著淘汰邊緣的壓力繳出亮眼表現，克魯茲（Fernando Cruz），多法爾（Camilo Doval）、希爾（Tim Hill）、威廉斯（Devin Williams）與貝納（David Bednar）合計6.2局無失分，只被敲3安送出9K，成為洋基續命一大關鍵。

小葛雷諾。（美聯社）小葛雷諾。（美聯社）

奇澤姆。（美聯社）奇澤姆。（美聯社）

