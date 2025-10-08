TPBL》李雅英離開！台啤雲豹再找「韓援」徐賢淑加入

南韓超人氣啦啦隊長徐賢淑（Seo Hyun-Suk）將於新賽季正式加入「電豹女」。（雲豹提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹今宣布，南韓超人氣啦啦隊長徐賢淑（Seo Hyun-Suk）將於新賽季正式加入「電豹女」。

徐賢淑以舞台魅力、個人風格與高度人氣著稱的她，將為雲豹新一季應援注入國際化能量。

請繼續往下閱讀...

徐賢淑自 2015 年起活躍於韓國職棒舞台，目前是 KBO 傳統勁旅斗山熊啦啦隊隊長，是韓職啦啦隊界代表人物之一。她擁有資歷顯赫、在韓國知名度高且享有高人氣，甚至登上 MAXIM Korea 雜誌封面，成為韓國應援文化的代表人物。

她的短金髮造型與修長美腿，更是她的註冊商標，搭配爆發力十足的舞蹈與親和力滿分的互動，深受國際球迷喜愛。

來到台灣後，徐賢淑特別選擇背號「8號」，象徵「發發發」的好運。她表示：「希望能把這份幸運與能量帶給桃園雲豹，陪伴球隊一起奮戰，勇奪冠軍！我真的很開心能夠來到台灣加入電豹女，已經迫不及待想和台灣的粉絲見面了！」

雲豹指出，徐賢淑的加盟，不僅讓「電豹女」應援舞台更具國際化特色，也能讓球迷體驗南韓應援文化與台灣籃球熱情的完美結合。她的到來，將成為球場上最佳「第六人」，為球隊注入士氣與能量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法