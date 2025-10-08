自由電子報
體育 即時新聞

114全運會新北代表隊授旗 金牌每月訓練補助金調高至2萬5

2025/10/08 11:27

114全運會新北市代表隊今天在市政會議授旗，新北市長侯友宜為選手加油打氣。（記者賴筱桐攝）114全運會新北市代表隊今天在市政會議授旗，新北市長侯友宜為選手加油打氣。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕114年全國運動會10月18日至23日在雲林縣舉行，新北市共有747名選手參加35項競賽種類，今（8）日上午市政會議由世大運射箭金牌湯智鈞及長跑常勝軍「印帝」周庭印代表，從新北市長侯友宜手中接下市旗。侯友宜表示，賽後的訓練補助金個人金牌已從1萬8000元調高至2萬5000元，希望新北市選手無後顧之憂，持續突破自我。

侯友宜指出，全國運動會每2年舉辦1次，是國內競技層級最高、競爭最激烈的綜合型賽會，全台灣亞、奧運國手都會出賽，他勉勵選手朝目標前進，齊力將「總統獎」抱回新北市，但在勝負之外，也要盡情享受比賽帶來的刺激與成就感，為下次賽事累積經驗，邀請民眾到現場或透過轉播為選手加油。

體育局補充，選手訓練補助金從賽後開始連續核發24個月，個人金牌已從原本1.8萬元調升至2.5萬元，可依選手獲獎項目累計。

本次代表接旗的射箭選手湯智鈞，在今年世大運拿下台灣睽違20年的男子反曲弓個人金牌，他說，射箭讓他擁有使命感，希望世界看見台灣，本屆全運會將力拚連霸。此外，擁有11面全運會金牌的「印帝」周庭印，將延續上屆全運會1萬公尺及3000公尺障礙賽的雙料金牌氣勢，締造全運會生涯金牌數。

體育局表示，本屆代表隊精銳盡出，包括2025亞洲田徑錦標賽7項全能銅牌陳彩娟、摘下2025世大運首金跆拳道品勢團體金牌郭彥妤；爭取5連霸的「台灣拳后」林郁婷、8連霸的「柔道女王」連珍羚、「國民女友」跆拳道選手羅嘉翎及已經完賽且拿下6連霸的「划船甜姐兒」黃義婷等人。

114年全國運動會首場賽事已於9月3日由足球開踢，新北市女子足球隊成功摘下銅牌。截至10月8日，已完成足球、射擊、划船、桌球、輕艇、帆船、馬術、公開水域、空手道、自由車場地賽、競技體操、自由車登山車賽等12種類賽事，共奪得18金22銀14銅。

新北市選手温鏡央（前）、張竹榮獲114全運會划船女子組雙人雙槳金牌。（圖由體育局提供）新北市選手温鏡央（前）、張竹榮獲114全運會划船女子組雙人雙槳金牌。（圖由體育局提供）

新北市選手丁華恬在114全運會競技體操榮獲女子組個人全能金牌。（圖由體育局提供）新北市選手丁華恬在114全運會競技體操榮獲女子組個人全能金牌。（圖由體育局提供）

新北市選手徐立緯在114全運會空手道競賽榮獲男子組個人對打第一級金牌。（圖由體育局提供）新北市選手徐立緯在114全運會空手道競賽榮獲男子組個人對打第一級金牌。（圖由體育局提供）

