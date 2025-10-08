自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》鎖定內角36.6公分大壞球開轟！ 賈吉成史上第一人

2025/10/08 12:08

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）今天回到主場迎接背水一戰的美聯分區系列賽，在關鍵時刻敲出一發3分追平轟，最終幫助球隊成功續命延長戰局，自己也寫下多項紀錄。

賈吉在4局面對藍鳥後援投手瓦蘭德（Louis Varland）內角99.7英里的直球壞球，以103.1英哩的擊球初速，敲出373英呎直擊左外野全壘打標竿的3分砲，一棒追平比數也帶動洋基後段士氣，終場以9：6在系列賽扳回一城，目前條紋大軍仍以1勝2敗落後藍鳥。

賈吉今天單場4打數3安猛打還有1次故意四壞保送，貢獻4分打點，本季賈吉季後賽6場出賽已經狂敲11安，改寫自己單一年度季後賽最高紀錄（先前最多9安），3安打與4打點則是他單場的季後賽最高紀錄。在季後賽面臨背水一戰的情況下，賈吉生涯累積6轟，追平紅襪名人堂傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz），並列大聯盟最多。

至於關鍵的追平轟，賈吉同樣也締造一項全新紀錄，該發全壘打在距離好球帶中心1.2英呎（約36.6公分）遠的內角壞球位置，是自2008年逐球紀錄以來，史上第一次有球員能夠面對99英哩以上，且距離好球帶那麼遠的內角位置對壞球開轟。該轟也是賈吉在2024年8月23日以來，包含例行賽第一次對壞球開轟。此外，99.7英哩、距離好球帶中心1.2英呎兩項數據，都是賈吉生涯全壘打中面對的最遠紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中