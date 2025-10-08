MLB季後賽》鎖定內角36.6公分大壞球開轟！ 賈吉成史上第一人

賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）今天回到主場迎接背水一戰的美聯分區系列賽，在關鍵時刻敲出一發3分追平轟，最終幫助球隊成功續命延長戰局，自己也寫下多項紀錄。

賈吉在4局面對藍鳥後援投手瓦蘭德（Louis Varland）內角99.7英里的直球壞球，以103.1英哩的擊球初速，敲出373英呎直擊左外野全壘打標竿的3分砲，一棒追平比數也帶動洋基後段士氣，終場以9：6在系列賽扳回一城，目前條紋大軍仍以1勝2敗落後藍鳥。

賈吉今天單場4打數3安猛打還有1次故意四壞保送，貢獻4分打點，本季賈吉季後賽6場出賽已經狂敲11安，改寫自己單一年度季後賽最高紀錄（先前最多9安），3安打與4打點則是他單場的季後賽最高紀錄。在季後賽面臨背水一戰的情況下，賈吉生涯累積6轟，追平紅襪名人堂傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz），並列大聯盟最多。

至於關鍵的追平轟，賈吉同樣也締造一項全新紀錄，該發全壘打在距離好球帶中心1.2英呎（約36.6公分）遠的內角壞球位置，是自2008年逐球紀錄以來，史上第一次有球員能夠面對99英哩以上，且距離好球帶那麼遠的內角位置對壞球開轟。該轟也是賈吉在2024年8月23日以來，包含例行賽第一次對壞球開轟。此外，99.7英哩、距離好球帶中心1.2英呎兩項數據，都是賈吉生涯全壘打中面對的最遠紀錄。

