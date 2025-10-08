PLG》什麼操作？前金塊前鋒法瑞德重磅加盟台鋼獵鷹 譯名就叫「半獸人」

有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，譯名就叫「半獸人」。（台鋼提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG台鋼獵鷹今宣布前NBA金塊球星、有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，成為陣中第三位洋將，球團表示，譯名就叫「半獸人」。

身高203公分、體重100公斤及臂展216公分的Faried於2011年NBA選秀以首輪第22順位被丹佛金塊選中，以驚人的彈跳力、強悍的籃板與爆發力十足的灌籃著稱。在NBA八個賽季中，先後效力於金塊、籃網及火箭，累積478場出賽，生涯平均11.4分、8.1籃板。2014年他隨美國隊出征世界盃籃球賽，並協助球隊奪下金牌，展現國際級戰力。

請繼續往下閱讀...

離開NBA後，Faried的職業生涯版圖遍及全球，先後征戰中國CBA浙江廣廈猛獅、波多黎各、俄羅斯與義大利等聯賽，累積豐富的國際賽場經驗。

總經理王澄緯談新賽季補強方向：「這個休賽季，我們的目標非常明確，不只是要引進具備戰力的球員，更希望找到能點燃球迷熱情、引發共鳴的人。Faried的加盟，正是台鋼獵鷹最後、也是最關鍵的一塊拼圖。我相信他能為球隊注入新的動能，帶動南部球迷一同支持台灣籃球。」

Faried昨日首次隨隊訓練後笑著說：「雖然還在調時差，有點想睡，但感覺真的很棒！我終於能和隊友們一起上場，感受我們的球風。我會全力以赴，把最好的表現獻給球迷們，也非常期待在比賽中，和球迷們一同分享勝利的喜悅。」

台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）

台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法