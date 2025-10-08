自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》什麼操作？前金塊前鋒法瑞德重磅加盟台鋼獵鷹 譯名就叫「半獸人」

2025/10/08 12:11

有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，譯名就叫「半獸人」。（台鋼提供）有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，譯名就叫「半獸人」。（台鋼提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG台鋼獵鷹今宣布前NBA金塊球星、有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，成為陣中第三位洋將，球團表示，譯名就叫「半獸人」。

身高203公分、體重100公斤及臂展216公分的Faried於2011年NBA選秀以首輪第22順位被丹佛金塊選中，以驚人的彈跳力、強悍的籃板與爆發力十足的灌籃著稱。在NBA八個賽季中，先後效力於金塊、籃網及火箭，累積478場出賽，生涯平均11.4分、8.1籃板。2014年他隨美國隊出征世界盃籃球賽，並協助球隊奪下金牌，展現國際級戰力。

離開NBA後，Faried的職業生涯版圖遍及全球，先後征戰中國CBA浙江廣廈猛獅、波多黎各、俄羅斯與義大利等聯賽，累積豐富的國際賽場經驗。

總經理王澄緯談新賽季補強方向：「這個休賽季，我們的目標非常明確，不只是要引進具備戰力的球員，更希望找到能點燃球迷熱情、引發共鳴的人。Faried的加盟，正是台鋼獵鷹最後、也是最關鍵的一塊拼圖。我相信他能為球隊注入新的動能，帶動南部球迷一同支持台灣籃球。」

Faried昨日首次隨隊訓練後笑著說：「雖然還在調時差，有點想睡，但感覺真的很棒！我終於能和隊友們一起上場，感受我們的球風。我會全力以赴，把最好的表現獻給球迷們，也非常期待在比賽中，和球迷們一同分享勝利的喜悅。」

台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）

台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中