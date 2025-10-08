自由電子報
體育 棒球 日職

日職》力拚季後賽名單！ 古林睿煬隊內賽先發飆K繳好投（影音）

2025/10/08 13:12

〔體育中心／綜合報導〕目前正在準備高潮系列賽的日本火腿今天進行隊內紅白賽，「台灣金孫」古林睿煬擔任紅組先發投手，主投1局無失分退場。

古林睿煬今天擔任紅組的先發投手，面對水谷瞬、矢澤宏太與32轟洋聯全壘打王雷耶斯（Franmil Reyes），投出1局3上3下後退場。

古林睿煬在今年4月23日進入火腿一軍先發輪值，卻在6月初因左側內腹斜肌受傷，休養3個月，直到9月18日才重返一軍。回歸後在9在28日因為上半身問題遭下放，後續投手教練加藤武治表示，古林的傷勢比想像中輕，有機會趕上季後賽。

日本火腿今年例行賽以太平洋聯盟第2名作收，將在高潮系列賽首輪與歐力士交手，高潮系列賽於本月11日開打，古林也將力拚進入名單打生涯第一次的日職季後賽。

日職火腿隊古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）日職火腿隊古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

