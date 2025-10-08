自由電子報
全運會拳擊》奧運奪金後首戰！林郁婷力拚6連霸 減重完想到雲林吃「鹼粽冰」

2025/10/08 12:47

林郁婷出席全運會倒數記者會。（記者盧養宣攝）林郁婷出席全運會倒數記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕巴黎奧運拳擊金牌女將林郁婷今年將在114年全國運動會挑戰個人6連霸，她表示無論是國際賽還是國內賽事，只要上了場就是全力以赴，期待與國內好手「以拳會友」。

林郁婷去年在巴黎奧運57公斤級為我國奪下史上首面奧運拳擊金牌，睽違超過一年再度迎來正式賽事，她坦言，這麼久沒比賽一定會感覺稍微陌生，不過前陣子進行移地訓練，近期也有日本選手來台交流，「藉由這樣的方式找回在舞台上競技的感覺，希望讓自己有更好的發揮。」

對於參加全運會與國際賽的差別，林郁婷指出，對自己來說，只要比賽就是全力以赴，「這是尊重對手也是尊重自己，上台後就是希望發揮自己最佳表現。」

全運會時隔20年在雲林登場，林郁婷表示，過去朝天宮拜拜時曾品嚐過當地的麵線糊，「是在其他沒地方沒吃過的味道，很特別，這是有機會也想吃吃看。」林郁婷也說，雲林縣長張麗善向她推薦鹼粽冰，打趣表示「我想說，『我都減完重了』，是甜的粽子，我也滿有興趣的。」

林郁婷出席全運會倒數記者會。（記者盧養宣攝）林郁婷出席全運會倒數記者會。（記者盧養宣攝）

林郁婷出席全運會倒數記者會。（記者盧養宣攝）林郁婷出席全運會倒數記者會。（記者盧養宣攝）

林郁婷出席全運會倒數記者會。（記者盧養宣攝）林郁婷出席全運會倒數記者會。（記者盧養宣攝）

