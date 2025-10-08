自由電子報
MLB季後賽》擊出史上最「壞」追平轟！洋基法官：球看起來蠻順眼

2025/10/08 13:32

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的追平轟與「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），在美聯分區系列賽G3扳回一城，明天將持續在背水一戰的情況下與藍鳥交手，今天打出關鍵追平轟的賈吉賽後接受訪問提到自己開轟的心境，並表示比賽還沒結束，還有事情要做。

賈吉在今天4局下面對藍鳥後援投手瓦蘭德（Louis Varland）內角99.7英哩，距離好球帶中心1.2英呎（約36.6公分）的內角壞球，以以103.1英哩的擊球初速，敲出373英呎直擊左外野全壘打標竿的3分砲追平比數，成為對99英哩以上速球且距離好球帶史上最遠的內角轟。

賽後賈吉針對追平轟直言：「我不知道。我過去曾因為打壞球被吼過，但現在我因為打壞球被稱讚。這就是比賽，你得全力以赴。我不在乎數據以及球到底在哪。我只是想要試著對一顆不錯的球做出好的揮棒，那顆球我看起來蠻順眼的。」

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

本場比賽雖然洋基一開始就大幅落後5分，最終完成逆轉，賈吉坦言今晚很特別：「但我們還有很多事情要做。希望我們可以在剩餘的季後賽，創造更多像今天一樣很酷的時刻。我們明天晚上還有一場很重要的比賽。或許能夠再做些特別的事情，然後在飛去北方前（去藍鳥主場）再跟你們多聊一次。」

賈吉在今年季後賽火力全開，6場比賽下來已經敲出單一年度季後賽生涯最多的11安，有1轟、6分打點，選到3次四壞保送，獲得1次故意四壞保送，被三振4次，打擊率高達5成，攻擊指數1.304。

