MLB季後賽》瓦蘭德挨法官歷史一轟後又吞敗 藍鳥還派他G4先發

2025/10/08 14:30

今天搞砸比賽還吞下敗投的瓦蘭德將擔任明天的藍鳥隊的開局投手。（美聯社）今天搞砸比賽還吞下敗投的瓦蘭德將擔任明天的藍鳥隊的開局投手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯系列賽聽牌的藍鳥，今天未能順利在紐約主場晉級，明天預計將採取牛棚日的他們，將推出今天挨洋基2轟吞敗的後援投手瓦蘭德（Louis Varland）擔任先發。

瓦蘭德在今天4下登板救火，結果被洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出3分砲救援失敗，5下他又被「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出超前轟，最終吞下敗投，今天瓦蘭德一共投1.0局用20球，被打2安都是全壘打，送出2K，失掉2分自責分，今年季後賽防禦率6.75。

明天持續在紐約出賽尋求晉級的藍鳥將採取牛棚日，推出的先發投手正是今天搞砸比賽的瓦蘭德。瓦蘭德在今天搞砸比賽後也談到那發追平轟：「他（賈吉）讓一顆投得很好的球看起來很爛。」瓦蘭的的話並非輸不起，因為該球是顆距離好球帶中心達1.2英呎（約36.6公分）的內角壞球，且球速高達99.7英哩。

賈吉賽後稱讚瓦蘭德：「他是名很出色的投手，他生涯一直都是位好投手。我也希望我可以投到102英哩。我只是盡力上場做好自己的工作，並看結果會怎樣。」

今天贏球的洋基，將推出生涯季後賽初先發對紅襪繳出8局12K無失分的火球男施利特勒（Cam Schlittler），力拚延長戰局回到多倫多。

