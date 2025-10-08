網球》「我們要在場上熱死嗎？」上海高溫潮濕湧退賽潮 ATP擬推新規

魯內。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕上海大師賽因當地高溫潮濕，讓多位選手體力不支，甚至引發退賽潮，對此ATP表示，球員安全絕對是最重要的事，對於制定應對高溫的相關政策抱持開放態度。

雖然時序已進入10月，不過上海目前氣溫仍在攝氏30度上下，濕度常常超過80%，高溫悶熱對球員體力造成不小的考驗，義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）在32強就因右腳嚴重抽筋被迫退賽，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）昨在16強也在場上極度不適、多次嘔吐，丹麥好手魯內（Holger Rune）在男單32強請求醫療暫停時更直接問大會官員，「我們要在場上被熱死嗎？在這種高溫下打球真的太瘋狂了。」

請繼續往下閱讀...

事實上，除了尋求衛冕的辛納外，此站退賽的球員還包括挪威11種子魯德（Casper Ruud）、捷克20種子馬哈奇（Tomas Machac）、比利時好手高芬（David Goffin）、地主希望吳易昺等人，在湧現退賽潮之後，ATP也考慮制定相關規定來保障球員的健康安全。

根據ATP現行規定，比賽是否因惡劣天氣（包括極端高溫）暫停，由現場的賽務長協調醫療團隊與當地相關部門共同決定，ATP向《路透社》表示，官方醫療團隊會在極端高溫下實施多項措施，保障球員的健康，也對制定官方政策抱持開放態度。

ATP表示，目前官方在積極討論是否制定正式的極端高溫政策，「我們正與球員、賽事主辦方與醫學專家進行協商與評估，保障球員安全仍是我們的首要任務。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法