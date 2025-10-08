MLB季後賽》親眼見證大谷、山本、朗希宰制力 洋基名投看好道奇2連霸

佐佐木朗希、大谷翔平和山本由伸。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希在今年季後賽表現亮眼，幫助道奇目前在國聯分區系列賽，以2：0聽牌優勢領先費城人。名人堂傳奇巨投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）近日受訪表示，有這三位日本投手在，道奇絕對有能力成為21世紀以來第一支完成世界大賽二連霸的球隊。

沙巴西亞對大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希的季後賽表現進行分析，他認為大谷的二刀流持續進化，週六曾在球場親眼看他投球，狀態非常好，這只是他季後賽的第一次登板，他會越來越好，如果繼續保持下去，這對道奇將是巨大的幫助。

沙巴西亞也補充，大谷在第二次右肘手術後變得更成熟，他現在不像以前那樣單靠力量投球，剛來美國時，他依賴球速和犀利滑球在投球，但隨著年齡增長，他學會分配體力，運用整個好球帶，而不是蠻力靠壓制打者，現在看他投球是一種享受。

沙巴西亞談到山本由伸時盛讚：「看山本投球，讓我想起以前的老派王牌投手，球速快，從第一球到最後一球都在掌控比賽，他是一位傳統、卻又具支配力的投手，看他投球真的很過癮。」

對於佐佐木朗希轉任守護神成功拯救道奇牛棚，沙巴西亞表示，很喜歡朗希的火球，他真是個了不起的投手，當他從牛棚走出來，以終結者身分上場時，對任何對手而言，都是一場噩夢。沙巴西亞認為他的心理素質足夠強大，他絕對有那種天賦，不管是先發還是守護神，他都能勝任，雖然終結者是一個特別的角色，但自己相信他能做到。

