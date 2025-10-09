山本由伸領銜道奇力拚晉級國聯冠軍賽 今日賽事預告與轉播

山本由伸今日掛帥先發強碰費城人，力拚晉級國聯冠軍系列賽。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟季後賽正如火如荼進行中，在美聯與國聯分別拿下2勝聽牌優勢的藍鳥與道奇，今日將再度和洋基與費城人對決，力拚在今天拿下聯盟冠軍賽的門票，其中道奇將推派日籍強投山本由伸掛帥，究竟今天的結果是藍鳥、道奇成功晉級，抑或是洋基、費城人強勢續命呢？歡迎透過轉播一同鎖定！

NBA熱身賽有1場賽事轉播，將帶來拓荒者對上勇士的比賽，喜愛兩隊與NBA的球迷敬請準時收看！

此外，今日也將帶來BWF北極公開賽16強的賽事，將在愛爾達體育3台轉播，歡迎喜愛各個球員的球迷朋友們，透過轉播一起為他們加油！

MLB季後賽

07:00 美聯分區系列賽G4 藍鳥@洋基 緯來體育、愛爾達體育1台

09:00 國聯分區系列賽G3 費城人@道奇 緯來育樂、華視、東森洋片、愛爾達體育2台

10/10 06:00（如有需要） 國聯分區系列賽G4 費城人@道奇 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

NBA熱身賽

10:00 拓荒者@勇士 緯來體育

BWF 北極公開賽

15:00 16強（上）

19:00 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

