自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

山本由伸領銜道奇力拚晉級國聯冠軍賽 今日賽事預告與轉播

2025/10/09 07:08

山本由伸今日掛帥先發強碰費城人，力拚晉級國聯冠軍系列賽。（資料照，美聯社）山本由伸今日掛帥先發強碰費城人，力拚晉級國聯冠軍系列賽。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟季後賽正如火如荼進行中，在美聯與國聯分別拿下2勝聽牌優勢的藍鳥與道奇，今日將再度和洋基與費城人對決，力拚在今天拿下聯盟冠軍賽的門票，其中道奇將推派日籍強投山本由伸掛帥，究竟今天的結果是藍鳥、道奇成功晉級，抑或是洋基、費城人強勢續命呢？歡迎透過轉播一同鎖定！

NBA熱身賽有1場賽事轉播，將帶來拓荒者對上勇士的比賽，喜愛兩隊與NBA的球迷敬請準時收看！

此外，今日也將帶來BWF北極公開賽16強的賽事，將在愛爾達體育3台轉播，歡迎喜愛各個球員的球迷朋友們，透過轉播一起為他們加油！

MLB季後賽

07:00 美聯分區系列賽G4 藍鳥@洋基 緯來體育、愛爾達體育1台

09:00 國聯分區系列賽G3 費城人@道奇 緯來育樂、華視、東森洋片、愛爾達體育2台

10/10 06:00（如有需要） 國聯分區系列賽G4 費城人@道奇 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

NBA熱身賽

10:00 拓荒者@勇士 緯來體育

BWF 北極公開賽

15:00 16強（上）

19:00 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中