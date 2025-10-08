經典賽》WBC選拔關鍵！日本隊公布28人名單 井端弘和指出重點

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊備戰2026年世界棒球經典賽，將於今年11月15、16日在東京巨蛋與南韓進行交流賽，今天日本隊監督井端弘和公布28人名單。

此次交流賽將作為明年WBC選拔的重要依據，被問及觀察重點時，井端監督指出二游以及外野，「這是我們想要仔細觀察、確實評估的地方。」

井端監督期待選手們能夠良性競爭，「我希望能透過競爭，讓更多人成為球隊的戰力。」入選國家隊的球員，將於11月6日至12日在宮崎展開集訓。

日本隊28人名單中，平均年齡27.8歲，有7人是上屆經典賽成員，分別為：大勢、高橋宏斗、伊藤大海、中村悠平、岡本和真、牧秀悟、牧原大成。

日本隊28人如下：

投手：森浦大輔、隅田知一郎、大勢、種市篤暉、伊藤大海、高橋宏斗、曽谷龍平、金丸夢斗、及川雅貴、藤平尚真、北山亘基、平良海馬、西口直人、松本裕樹、松山晋也

捕手：若月健矢、岸田行倫、坂本誠志郎、中村悠平

內野手：牧秀悟、牧原大成、村林一輝、岡本和真、小園海斗、野村勇

外野手：森下翔太、五十幡亮汰、岡林勇希

