體育 棒球 MLB

MLB季後賽》0勝38敗！洋基締史上首見逆轉勝 賈吉幽默回應：有「好兄弟」相助

2025/10/08 17:13

洋基「法官」賈吉。（法新社）洋基「法官」賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在美聯分區系列賽第3戰力挽狂瀾，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出驚天追平3分砲，「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也擊出致勝陽春彈，助隊以9：6贏球，系列賽扳回一城避免遭藍鳥橫掃。賈吉賽後談到關鍵追平轟時笑說，可能冥冥之中有鬼魂相助。

洋基在3局上結束時處於1：6的落後，賈吉在3局下率隊追分，先是敲出帶有1分打點的二壘安打，史坦頓（Giancarlo Stanton）補上一支高飛犧牲打，幫助洋基將差距縮小至3分，賈吉第4局更是把一顆內角高的大壞球掃成直擊左外野標竿的驚天3分砲扳平戰局，同時也點燃了條紋軍的氣勢，奇澤姆5局下擊出超前陽春砲，威爾斯（Austin Wells）敲安打回第8分，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）則在第6局靠著高飛犧牲打進帳保險分，洋基終場以9：6擊敗藍鳥，系列賽終於破蛋，以1比2落後藍鳥。

洋基「法官」賈吉。（法新社）洋基「法官」賈吉。（法新社）

根據大聯盟數據顯示，以往在季後賽中落後5分以上、且面臨系列賽橫掃危機的球隊，戰績是0勝38敗，洋基是史上第一支完成逆轉勝的球隊。

談到驚天追平3分彈時，賈吉表示：「當球在空中時，那一瞬間是寂靜的，誰也不知道結果會如何，當球擊中標竿的那一刻，我看向了我的隊友們，那些和我一起戰鬥了一整年的夥伴，這就是我們為之努力的時刻。」他也笑說，自己猜測，可能是洋基外野紀念公園那邊的幾個老幽靈有幫忙，才能把球留在界內吧。

