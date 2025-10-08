MLB季後賽》對道奇7支1表現不佳！受到自家球迷噓聲的哈波不在意：仍愛球迷

費城人強打哈波。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人目前在國聯分區系列賽，處以0勝2敗的絕對劣勢，而表現不佳的強打哈波（Bryce Harper）也受到自家球迷在主場的不滿聲音，不過對此哈波並不在意，甚至坦言自己很愛費城人的球迷。

例行賽拿下國聯東區冠軍的費城人，在季後賽首輪得以輪空，直接進行分區系列賽，然而面對在外卡賽直落2紅人的道奇打得相當苦手，在自家主場連吞兩敗面臨絕對劣勢，其中哈波這兩戰共7個打數，只敲出1支安打並選到1次保送，還吞下了3次三振。

請繼續往下閱讀...

近況不理想的哈波，也受到自家球迷在主場的噓聲，對此哈波則十分坦然，坦言自己很愛費城人的球迷，甚至當自己出局時也會對自己表達不滿，而明天將作客道奇主場的他，也開玩笑地說：「我明天晚上或許也會受到很多噓聲。」

但是哈波認為，對於目前狀態低迷的費城人來說，遠離那些備感失望的球迷其實不是件好事，「我們有著棒球界裡最棒的球迷，他們能讓我表現得更好，我很享受其中。他們每天花了自己辛苦賺來的錢進場為我們加油，他們對我們抱持很高的期望，我也對自己以及隊友們抱持著很高的期望。」

而在昨天G2的9局下半，一度幫助費城人打出反攻氣勢的卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos），則是從球迷在熱烈歡呼以及陣陣噓聲的搖擺不定中有感而發，「我覺得球場內的球迷們，不管落後或領先時都很有活力。當我們領先時，這就像是在背後推進我們的一盞風，然而一旦我們陷入劣勢，這股風就有如阻力般直衝著我們，整個場內的氣氛可以隨著我們，也可以與我們對抗。」

已經拿下聽牌優勢的道奇，明天將推派日籍強投山本由伸，力拚拿下分區冠軍賽的門票，而費城人則是由明星投手諾拉（Aaron Nola）先發，試圖延長戰線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法