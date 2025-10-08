自由電子報
人物側寫》用全壘打寫紀錄成洋基門面 賈吉仍力拚生涯首冠

2025/10/08 18:34

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）堪稱用全壘打寫紀錄，2022年他單季62轟，一舉轟破美聯單季全壘打紀錄，拿下該年度美聯MVP，兩年後再拿下另一座美聯MVP。而生涯效力洋基隊已10個賽季的他，尚未一償世界大賽冠軍夙願。

賈吉今面對藍鳥展現英雄命，在球隊命懸一線時刻，用追平3分砲幫助洋基隊續命。而洋基隊若要連兩年打進世界大賽，仍得先過美聯分區系列賽關卡，1:2落後的他們，還需連續2場勝利。

包括2022年寫下美聯新紀錄在內，賈吉生涯拿過3屆全壘打王。擁有著身高6尺7吋（約201公分）、體重約128公斤高壯身材，賈吉不僅長打能力佳，打擊也有一定技巧，今年他以3成31打擊率成為美聯打擊王，生涯打擊率也有2成94。

賈吉今年33歲，1992年出生後隔天即被養父母領養，而這樣的出身並未影響賈吉，在養父母的栽培下，賈吉參與過不少運動，曾是籃球校隊得分主力、在美式足球隊擔任邊鋒，且被稱為「達陣機器」，在棒球場上，賈吉能投擅打，是球隊的王牌投手兼主力一壘手，最終他選擇最鍾情的棒球，踏上職棒生涯。

賈吉生涯10季僅效力洋基一隊，去年是他生涯首度打進世界大賽，但去年世界大賽的第5戰，對賈吉與洋基隊而言堪稱惡夢。該半局，賈吉關鍵中外野漏接，加上後續洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）一壘鬧空城的滾地球，讓球隊單局被灌進5分追平，最終洋基也被道奇逆轉，看著對手在自家主場封王。

去年賈吉雖勇奪美聯MVP，但賽季以苦澀告終。今年季前，賈吉目標重返世界大賽，更希望和道奇隊再次會師，但目前洋基隊得先過藍鳥隊這關。

