東超》目標增加到18隊 陳建州盼用籃球帶動台灣觀光

2025/10/08 18:49

PLG聯盟副會長陳建州。（記者陳志曲攝）PLG聯盟副會長陳建州。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽開幕戰今在和平籃球館登場，東超執行長李小龍、B聯盟代表岡本直也和PLG副會長陳建州一同出席記者會，分享新賽季展望和期許。李小龍表示，聯盟希望未來能有更多球隊加入，今年是12隊，未來希望能增加到18隊，除了原有隊伍外，也期待中國CBA、東南亞球隊能夠參與，讓東超賽事更加多樣化。

李小龍表示，「從第一年開始我們只有8支球隊，到現在有12支球隊 ，希望每年能增加，競爭力持續提升，像去年4強比賽有兩支台灣球隊，我們也對於台灣的籃球競技水準相當樂觀。」

另外，李小龍提到，未來目標是聯盟能增加到18支球隊，希望中國CBA、東南亞球隊都能加入，讓比賽更加多元化，而他也認為，目前台灣有3支球隊參與已經很足夠。但他也提到，聯盟上季比賽的平均分差大概都只有9分，比起很多聯賽是更加接近，顯示出東超隊伍之間的競爭激烈，所以希望未來加入的球隊也是同樣有競爭力的隊伍。

B聯盟代表岡本直也則說：「感謝東超能讓亞洲各國球隊齊聚一堂，今年B聯盟有宇都宮皇者、琉球黃金國王、東京電擊3支球隊參戰，目前B聯盟滋賀湖泊也有台灣選手游艾喆，希望日本跟台灣籃球未來能有更多交流。」

陳建州則表示，上季領航猿在東超拿下亞軍，收穫很多，而他一直希望用籃球結合運動、觀光，讓台灣經濟有更多刺激， 用籃球讓台灣和日本有更多交流。

PLG聯盟副會長陳建州（右起）、東超聯盟執行長李小龍與日本職籃B聯盟國際部門負責人剛本直也出席開季記者會。（記者陳志曲攝）PLG聯盟副會長陳建州（右起）、東超聯盟執行長李小龍與日本職籃B聯盟國際部門負責人剛本直也出席開季記者會。（記者陳志曲攝）

