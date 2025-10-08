中職》兩大數據撐腰 威能帝成為年度MVP熱門人選

威能帝。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職例行賽剛落幕，近期聯盟陸續發送或寄出年度選票給媒體記者，依規定，必須在本週五統一獅對樂天桃猿的季後挑戰賽開打前完成投票，根據本季個人投打表現，樂天洋投威能帝拿下年度MVP的機會不小。

31歲的威能帝以15勝、168次K勇奪投手雙冠王，防禦率2.01排名聯盟第4，另只有2敗；根據中職紀錄查詢系統數據顯示，本季威能帝的WAR值（Wins Above Replacement，WAR），也就是「勝場貢獻值」高達5.36高居全聯盟投手第一。

值得一提的是，威能帝從6月19日到球季結束，期間先發15場戰績9勝0敗，防禦率1.38、被打擊率1成63、每局被上壘率0.72，特別是季末幾場關鍵比賽表現一夫當關，帶領球隊勇闖一道道難關，可以說，如果樂天沒有威能帝這張超級王牌，能否打進季賽還得打上問號。

中信兄弟洋投羅戈戰績11勝7敗，防禦率1.84，勇奪生涯首座防禦率王，他的WAR值為4.74，全聯盟投手僅次於威能帝，台鋼雄鷹洋投後勁拿下13勝3敗，防禦率1.89，WAR值則為3.20。

打者方面，台鋼洋砲魔鷹狂掃25轟蟬聯全壘打王，打下68分打點，味全龍吉力吉撈．鞏冠轟出24發全壘打僅次於魔鷹，打下全聯盟最多的86分打點，林安可掃出23轟，進帳73分打點，兩項數據都是全聯盟第3，打擊率3成18則為全聯盟第2，新科打擊王吳念庭打擊率3成28，得點圈打擊率4成02，他們都有機會競爭年度MVP。

若以本季拿下單場MVP的次數來看，威能帝以13次傲視全聯盟，平均每兩次登板先發就能獲選1次單場MVP，頻率相當高，後勁也有11次，吉力吉撈8次，林安可和吳念庭都是7次，羅戈6次，魔鷹3次。

