MLB季後賽

MLB季後賽》投球會出現殺手人格「沃爾特」 吉爾伯特解釋來由

2025/10/08 20:02

水手明星強投吉爾伯特。（法新社）水手明星強投吉爾伯特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手明星強投吉爾伯特（Logan Gilbert）今天繳出6局7K失1分的優質先發，幫助球隊在美聯分區系列賽G3以8：4擊敗老虎，系列賽取得2勝1敗的聽牌優勢。吉爾伯特賽後受訪透露，自己在處於最佳狀態時，會變成另一個人格「沃爾特」（Walter）。

吉爾伯特投球時有另外一個人格，他稱作是「沃爾特」，吉爾伯特受訪解釋來由，是他在史丹森大學（Stetson University）時，隊友開玩笑說，他該幫自己的投球人格取個名字，「我們只是隨便亂想，然後我脫口而出說『沃爾特』，對我來說，這名字代表的是我進入最佳狀態時的轉變，極度好勝、帶著一點殺氣。」

水手隊友J.P. 克勞佛（J.P. Crawford）也說道：「吉爾伯特一踏上投手丘，就變成冷血殺手，這也是為什麼我們叫他『沃爾特』的原因，光這名字就讓人覺得可怕，沒有要冒犯所有叫沃爾特的人啦。」

水手隊是目前大聯盟唯一還沒有打進世界大賽的球隊，目前在分區賽以2比1領先老虎，吉爾伯特認為，能走到這一步真的很棒，但他們還有一段路要走，9局比賽很長，自己喜歡目前球隊的氣勢，希望能在第四戰就結束然後晉級美聯冠軍賽，「我們當然想在西雅圖主場奪勝，但我不想冒任何風險。」

