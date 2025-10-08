MLB季後賽》超「壞」速球都能轟！藍鳥教頭讚「法官」：只能希望他吃壞肚子了...

洋基重砲「法官」賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日洋基與藍鳥進行美聯分區系列賽第3戰，其中洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）不可置信的關鍵3分砲，成為球隊獲勝的關鍵因子，賽後藍鳥總教練施奈德（John Schneider）受訪時也大讚賈吉，甚至開玩笑的表示，只能希望「法官」睡不好或吃壞肚子了。

賈吉今天在4局下半，面對藍鳥後援投手瓦蘭德（Louis Varland）非常內角的速球，仍一棒轟向左外野全壘打標竿上，形成追平比數的關鍵3分砲，數據顯示這顆球距離好球帶中心有1.2英呎（約36.6公分），是自2008年逐球紀錄以來，史上第一次有球員能夠面對99英哩以上，且距離好球帶那麼遠的內角位置對壞球開轟。

藍鳥教頭施奈德賽後被問及，若再來一次的話會不會改變對賈吉的進攻策略，他坦言並不知道，「你可以和今天一樣把速球投在高角度的位子，也可以嘗試先用變化球。我必須要再次稱讚賈吉，有的時候你必須要投的很出色才能解決他，這不是光等就會發生的事，你得承認他就是有這樣的天賦。」

施奈德也透露，賈吉一直都是球隊在嚴加看管的強打者，也認為洋基能夠在他的前後棒次安插優秀的球員表示讚賞，「有時候你會希望不要對上他，但有時你必須得說：『好吧，就和他對決吧！』。我會在任何一次的與他的投打對決中，對他投出100或101英里的噁心球路來讓他打不好，但可惜今天沒起到作用，只能希望他今晚睡不好或不小心吃壞肚子了。我還是要給他稱讚，這個揮棒實在是太扯了。」

雙方將在明天繼續在洋基球場對決，主隊洋基派出在外卡第3戰面對紅襪繳出8局12K無失分的火球新星施利特勒（Cam Schlittler）掛帥，而獲勝即晉級的藍鳥則由今天挨轟的瓦蘭德擔任開局投手。

