自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》全聯購物卡刷不過有球迷幫買單 半獸人來台感受到溫暖

2025/10/08 20:08

台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹今宣布重磅補強，前NBA金塊球星、有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，成為陣中第3位洋將，且譯名就用半獸人。今天獵鷹總經理王澄緯透露，半獸人來台後對於台灣球迷的溫暖印象深刻，日前去全聯購物，他因刷卡出問題無法付款，有球迷主動幫他買單，讓他又驚又喜也感受到台灣人的友善。

身高203公分、體重100公斤及臂展216公分的Faried於2011年NBA選秀以首輪第22順位被丹佛金塊選中，以驚人的彈跳力、強悍的籃板與爆發力十足的灌籃著稱。在NBA八個賽季中，先後效力於金塊、籃網及火箭，累積478場出賽，生涯平均11.4分、8.1籃板。2014年他隨美國隊出征世界盃籃球賽，並協助球隊奪下金牌，展現國際級戰力。

王澄緯提到半獸人來台後的狀況時表示，他在上禮拜六早上已經到台灣，昨天是體檢完之後第一次團練，雖然還要磨合，但他身體素質條件非常好，或許沒有年輕時這麼強，但體能還是很勁爆，「他真的就是NBA級的洋將，他很愛籃球、自我要求非常高，35歲還是可以保持得這麼好，他應該是本季全台灣體能最勁爆的洋將。」

由於半獸人在2013時曾隨金塊來過台灣，對於台灣球迷的熱情跟友善印象深刻，「他之前去全聯買東西，卡刷不過打給我求救，原本已經要準備幫他付錢，但兩分鐘後他又打來，告訴我後面有個球迷幫他付錢了。」球迷的熱情令半獸人相當感動，「他說在美國都是他帶別人去超市買東西、付錢，但是在台灣是被人家付錢，覺得台灣人很溫暖。」

雖是NBA等級洋將，王澄緯透露，半獸人其實沒有太多特殊要求，「主要是住的地方要能滿足家人，還有3個小孩念書，另外要幫他安排交通等，都是我們可以接受的。」他認為，找來半獸人考慮的不是票房，而是希望他能幫球隊贏球，讓球迷願意因為戰績進場。

對於球隊以半獸人作為他的譯名，王澄緯透露，還沒有特別告知他，「他自己也很喜歡半獸人這個字，所以他應該不會覺得反感，應該是沒問題，而且他過去在中國打球叫法瑞德，如果還是一樣，好像沒太大不同。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中