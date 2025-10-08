PLG》全聯購物卡刷不過有球迷幫買單 半獸人來台感受到溫暖

台鋼獵鷹新洋將「半獸人」Kenneth Faried。（球團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹今宣布重磅補強，前NBA金塊球星、有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，成為陣中第3位洋將，且譯名就用半獸人。今天獵鷹總經理王澄緯透露，半獸人來台後對於台灣球迷的溫暖印象深刻，日前去全聯購物，他因刷卡出問題無法付款，有球迷主動幫他買單，讓他又驚又喜也感受到台灣人的友善。

身高203公分、體重100公斤及臂展216公分的Faried於2011年NBA選秀以首輪第22順位被丹佛金塊選中，以驚人的彈跳力、強悍的籃板與爆發力十足的灌籃著稱。在NBA八個賽季中，先後效力於金塊、籃網及火箭，累積478場出賽，生涯平均11.4分、8.1籃板。2014年他隨美國隊出征世界盃籃球賽，並協助球隊奪下金牌，展現國際級戰力。

王澄緯提到半獸人來台後的狀況時表示，他在上禮拜六早上已經到台灣，昨天是體檢完之後第一次團練，雖然還要磨合，但他身體素質條件非常好，或許沒有年輕時這麼強，但體能還是很勁爆，「他真的就是NBA級的洋將，他很愛籃球、自我要求非常高，35歲還是可以保持得這麼好，他應該是本季全台灣體能最勁爆的洋將。」

由於半獸人在2013時曾隨金塊來過台灣，對於台灣球迷的熱情跟友善印象深刻，「他之前去全聯買東西，卡刷不過打給我求救，原本已經要準備幫他付錢，但兩分鐘後他又打來，告訴我後面有個球迷幫他付錢了。」球迷的熱情令半獸人相當感動，「他說在美國都是他帶別人去超市買東西、付錢，但是在台灣是被人家付錢，覺得台灣人很溫暖。」

雖是NBA等級洋將，王澄緯透露，半獸人其實沒有太多特殊要求，「主要是住的地方要能滿足家人，還有3個小孩念書，另外要幫他安排交通等，都是我們可以接受的。」他認為，找來半獸人考慮的不是票房，而是希望他能幫球隊贏球，讓球迷願意因為戰績進場。

對於球隊以半獸人作為他的譯名，王澄緯透露，還沒有特別告知他，「他自己也很喜歡半獸人這個字，所以他應該不會覺得反感，應該是沒問題，而且他過去在中國打球叫法瑞德，如果還是一樣，好像沒太大不同。」

