棒球》重溫台灣隊12強逆襲奪冠 原創紀錄片明上架

〔體育中心／綜合報導〕還記得世界棒球12強賽冠軍戰，台灣隊長陳傑憲擊出三分全壘打，跑壘途中雙手於胸前比出象徵「來自台灣」的手勢嗎？這一幕讓「Team Taiwan」再次登上國際視野，全體國人齊聲吶喊：「台灣尚勇」！適逢國慶，TaiwanPlus推出原創紀錄片《Team Taiwan: An Underdog Story》，重溫台灣如何奪下世界棒球12強首冠的傳奇故事。

該紀錄片不僅專訪到中職會長暨領隊蔡其昌、總教練曾豪駒、隊長陳傑憲、投手林昱珉、紅人球探Jamey Storvick及情搜團隊，全片更呈現台灣隊如何在國際賽場上展現熱血與堅韌，一路逆襲、邁向傳奇的精彩歷程。

棒球在2000年被視為台灣的國球，但過去層出不窮的的假球事件，曾讓台灣的棒球運動陷入低迷，直至球壇改革，加上近年在國際賽場上的優異表現，才重新贏回球迷的信任與支持。然而，本屆世界棒球12強賽的台灣代表隊陣容一度不被看好，面對質疑聲浪，台灣隊長陳傑憲在紀錄片中表示：「我們都被看衰，但在比賽的過程中，我們不能對不起自己，我們要百分百的為國家、為你愛的家人去奮鬥」。

在台灣，棒球運動從來不只是運動，它承載著國族認同的投射，也反映出渴望被世界肯認的企圖。投手林昱珉坦言：「台灣是一個非常小的國家，一直都很想利用棒球來告訴大家，台灣這個國家」，情蒐團隊成員暨前職棒選手陳瑞昌則說：「這次棒球帶給國人的感動是，讓世界看見台灣」。

台灣因為過往的殖民歷史，對於國家認同有著多元的想像。蔡其昌於片中表示：「像台灣這種因為歷史因素而導致內部有很多的爭執，體育團結了一個國家。」棒球運動不僅拉近人與人之間的橫向連結，獨特的應援文化也展現台灣在面對國際社會時所散發的自信與情感認同。陳傑憲則表示：「雖然台灣是一個小小的國家，但大家把心凝聚在一起，我們就會變得很強大」。

TaiwanPlus執行長余佳璋表示，如果要談2024年的世界12強棒球賽，絕對是這一代台灣人的共同記憶，也是值得被世界體壇留下來的歷史。這部紀錄片不僅忠實保存感動人心的瞬間，更披露球員征戰時的心路歷程、團隊籌畫準備的幕後故事，是目前台灣關於棒球運動，極具價值的一部影像紀錄和訪談。相信喜愛運動的觀眾，特別是棒球迷，即使一看再看，仍會深受台灣選手帶來的感動。

《Team Taiwan: An Underdog Story》將於10月9日晚間6點，在TaiwanPlus官網與TaiwanPlus Docs YouTube頻道同步上架。誠摯邀請觀眾重溫屬於「Team Taiwan」的熱血與榮耀時刻。

