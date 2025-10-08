自由電子報
體育 競技運動 羽球

北極賽》尋求衛冕！周天成逆轉丹麥選手 16強對決王子維

2025/10/08 20:13

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今晚在芬蘭舉行的超級500系列北極羽球公開賽，以18：21、21：18、21：12逆轉丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm），晉級男單16強，續朝衛冕之邁進。

世界排名第5的周天成，本季台北、印尼、美國、中國、香港、南韓公開賽都挺進4強，其中台北、印尼更是收下亞軍佳績，如今年終總決賽參賽積分也高居第1，這次在北極賽榮膺男單第2種子，尋求繼去年再度於北極賽封王。

面對從資格賽出線的霍爾姆，周天成首局維持小幅領先，但在技術暫停後遭對方連續得分，即使小天一度追到18：18仍功虧一簣，讓丹麥選手先下一城。周天成在第2局雖然也是落後，不過在11：14打出一波9：3取得超前，有驚無險先下一城。周天成在決勝局克服4：7落後成功翻轉戰局，最後也鏖戰62分鐘奪下勝利。

王子維今天在首局取得12：8領先，但實力不俗的楊燦也是有所回應，一度取得19：18超前，陷入落後的王子維不給對手拿到局點機會，並連得3分先下一城。挾著先馳得局的氣勢，王子維在第2局仍有辦法壓制楊燦的發揮，尤其13：11領先，他更是一鼓作氣連得8分，直接以直落二收下16強門票。

有驚無險完成逆轉的周天成，在16強將對決「羽球王子」王子維，小天生涯在國際賽13次交鋒，從來沒有輸過。

