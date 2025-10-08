自由電子報
東超》好猛！古德溫狂砍43分 勇士延長賽力退宇都宮收首勝

2025/10/08 20:57

富邦勇士古德溫（中）三分出手。（記者陳志曲攝）富邦勇士古德溫（中）三分出手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今在東亞超級聯賽開幕戰和宇都宮皇者激戰到延長賽，洋將古德溫狂砍43分，加上莫巴耶在延長賽的發揮，終場以109：107收下本季首勝。

勇士闊別一季重返東超舞台，有別於過去用東超來磨練年輕球員，這季他們希望能有一番作為，陣容上持續補強，找來前海神洋將艾倫以亞洲外援身分加入，長人曾祥鈞回歸，另外也補了台裔球員林俊佑等人。

宇都宮今天開局打出7：0攻勢，勇士靠著莫巴耶連續得分稍微止血，接著輪到洋將古德溫挺身而出，多次切入得手，助隊持續緊咬，接著古德溫、林俊佑接力得分一度助隊超車，首節打完勇士暫時以1分落後。次節，勇士攻勢加溫，古德溫和新洋將柏萊特（Bennie Boatwright）輪流出手，半場打完勇士暫時以51：46領先。

上半場古德溫一人包辦22分，莫巴耶、柏萊特各拿13分，台裔球員林俊佑進帳3分。宇都宮方面，福圖（Isaac Fotu）拿下全隊最高16分，比江島慎拿下5分。

易籃後，宇都宮展開反撲，洋將紐比爾（D.J. Newbill）挺身而出率隊超車，一度取得雙位數領先，但勇士不甘示弱在末節再度趕上，雙方展開拉鋸。終場前2分多鐘，陳又瑋飆進三分球，雙方戰成91：91，但宇都宮很快又回敬兩分並靠著罰球討回領先，最後關頭洪楷傑兩罰俱中助勇士追到2分差，陳又瑋一次快攻上籃得手，追到95：95進入延長賽。

進入延長賽後，勇士莫巴耶連拿6分，但宇都宮馬上還以顏色，雙方持續拉鋸，古德溫飆進三分球，隨後比江島慎連拿5分，率隊超前。關鍵時刻，周桂羽飆進三分球，加上曾祥鈞、莫巴耶輪流在罰球線上得分，勇士握有2分領先，宇都宮最後一擊落後，勇士驚險收下勝利。

勇士古德溫今天飆出全場最高43分，莫巴耶25分次之，陳又瑋9分為本土最佳。

古德溫（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）古德溫（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

莫巴耶（中）持球進攻遭對手封阻。（記者陳志曲攝）莫巴耶（中）持球進攻遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

柏萊特三分出手。（記者陳志曲攝）柏萊特三分出手。（記者陳志曲攝）

周桂羽（中）持球進攻遭對手封阻。（記者陳志曲攝）周桂羽（中）持球進攻遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

陳又瑋（右）關鍵得分，將比賽帶進延長賽。（記者陳志曲攝）陳又瑋（右）關鍵得分，將比賽帶進延長賽。（記者陳志曲攝）

比江島慎。（記者陳志曲攝）比江島慎。（記者陳志曲攝）

