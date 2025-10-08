自由電子報
東南亞射擊錦標賽》10公尺混合空氣手槍 鄭晏晴與謝翔宸聯手逆轉摘金

2025/10/08 21:35

東南亞射擊錦標賽10公尺混合空氣手槍項目，鄭晏晴與謝翔宸聯手摘金。（射擊協會提供）東南亞射擊錦標賽10公尺混合空氣手槍項目，鄭晏晴與謝翔宸聯手摘金。（射擊協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕第47屆東南亞射擊錦標賽今日進行10公尺混合空氣手槍項目，台灣代表隊鄭晏晴與謝翔宸聯手逆轉奪下金牌。

在預賽中，台灣一隊由鄭晏晴與謝翔宸組成，兩人分別射出287分，以總分574分的成績名列第二，順利晉級金牌戰，將與以575分名列第一的印尼隊爭奪冠軍。另一方面，台灣二隊的陳俞如與林暐傑各射出281分，以總分562分名列第七，未能晉級決賽。

決賽採先獲得16分的隊伍為勝，賽事初期印尼隊持續領先，台灣隊在比數12:8落後的情況下沉著應戰，面對壓力，鄭晏晴與謝翔宸展現極佳的專注力與穩定性，接連四發皆以高分取勝，連下8點完成逆轉，以16:12擊敗印尼隊，成功為台灣隊奪下本屆錦標賽首面金牌。

鄭晏晴年僅19歲，剛從林口高中畢業升上國立臺灣師範大學就讀，曾在2024年第46屆的拿下青少年組女子空氣手槍個人和團體金牌；謝翔宸就讀台北市立大學，兩人年紀輕卻已經多次合作打混合賽，默契十足，中華民國射擊協會陳士魁理事長表示兩人潛力十足，可以列為重點培訓對象。

9日將繼續進行女子10公尺空氣手比賽，我國有余艾玟、林柔羽、陳俞如、鄭晏晴4位選手進場角逐。

東南亞射擊錦標賽10公尺混合空氣手槍項目，鄭晏晴與謝翔宸聯手摘金。（射擊協會提供）

