東超》擊退日本雙冠球隊宇都宮 吳永仁樂見勇士打出強悍球風

2025/10/08 22:19

富邦勇士在延長賽中擊敗對手。（記者陳志曲攝）富邦勇士在延長賽中擊敗對手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今在東亞超級聯賽首戰以109：107擊敗B聯盟冠軍宇都宮皇者收下本季首勝，總教練吳永仁給予球員表現肯定，他說：「這對我們來講是很重要的比賽，先不管輸或贏，我們球員展現出來的能量、強悍的態度，是這季非常強調的東西，今天贏球是很棒的開始，希望所有球員能維持這樣的能量，一整季都有很棒的成績。」

勇士闊別一季重返東超舞台，有別於過去用東超來磨練年輕球員，這季他們盼能有一番作為，陣容持續補強，找來前海神洋將艾倫以亞洲外援身分加入，長人曾祥鈞回歸，另補進台裔球員林俊佑等人；洋將陣容全面更新，補進196公分、31歲有NBA資歷的古德溫，另外還有尚未官宣的洋將柏萊特（Bennie Boatwright），兩名洋將此仗皆有所貢獻。

勇士今天在洋將古德溫猛砍43分帶領下贏球，吳永仁說：「古德溫是競爭性很強的球員，進攻能力很好，但我們不只看中他的進攻，他在防守上也花很多心力，但在進攻上我們讓他有很充分發揮，而他無論是出手還是傳球都做出很多很重要的決定，對我們來說是很重要的補強。」

至於柏萊特的表現，吳永仁表示，他還有腳踝傷勢問題，但現在慢慢漸入佳境，「他不管在球場上、體能上調整都還不錯 ，這場球給他一個機會，加上他是最早來跟著球隊，是最了解球隊的洋將，我們知道對宇都宮要贏需要外線穩定度，而他的穩定度最高，身高跟體型也最適合打這場比賽。」

