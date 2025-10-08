北極賽》王齊麟／邱相榤打退法國波波夫兄弟 晉級男雙16強

王齊麟/邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今晚在超級500系列北極羽球公開賽，以21：16、21：12打敗法國兄弟大波波夫（Toma Junior Popov）／小波波夫（Christo Popov），晉級男雙16強。

王齊麟／邱相榤本季最佳成績是台北公開賽奪下冠軍，只是再來參加各站賽事最多只能挺進16強，如今來到芬蘭北極賽期許能有所突破，首輪就是場硬仗，對手波波夫兄弟，在今年歐錦賽摘下男雙冠軍，德國公開賽也拿下亞軍。

世界排名21的王齊麟／邱相榤在首局有些慢熱，面臨3：7落後劣勢，不過兩人很快回神，在技術暫停後更是連得5分變成15：11領先，即使波波夫兄弟追近，麟榤配又連得4分來到20：14，也成功先聲奪人。

王齊麟／邱相榤在第2局先以11：9進入技術暫停，再來又是一波5：0攻勢取得17：10領先，最後更是連得4分，成功以直落二戰勝勁敵。王齊麟／邱相榤16強將對陣中國組合陳柏陽／劉毅。

另外，李哲輝／楊博軒、楊博涵／劉廣珩也都晉級16強，兩組人馬也將上演內戰，尋求前進8強的資格。

