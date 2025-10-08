東超》勇士洋將飆分太搶眼！但比江島慎對陳又瑋、周桂羽防守有印象

比江島慎（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士後衛陳又瑋今天在東亞超級聯賽首戰兩度投進關鍵追平分，助隊在正規時間打完扳平戰局，他也攻下全隊本土最高9分、5助攻，為新賽季注入信心。

25歲的陳又瑋上季改披勇士戰袍，場均貢獻6.3分、3.8助攻，三分球命中率只有19%，還有進步空間。不過，今天首度參與東超即為球隊做出貢獻，他表示，東超強度真的很高，對方無論是本土主力還是洋將都很難對付，自己這一戰也是從防守做起。



值得一提的是，宇都宮的王牌後衛比江島慎賽後受訪時提到，即便這一場比賽勇士洋將表現較出色，但他對於陳又瑋和周桂羽的防守能力印象深刻。對於被對方王牌點名，陳又瑋笑說：「其實無論對到誰，自己都是盡力去防守。」

對決比江島慎令陳又瑋頗有收穫，「我覺得他打球很穩，無球的時候，他可以把空間拉得很開，讓隊友去發揮，輪到他進攻時，他也能把自己的優點發揮。」

首戰繳出不錯表現，陳又瑋認為，這為他帶來不少信心，加上休賽季自己也持續訓練，無論是外線、控球還有如何做更有效率的破壞跟切入都是重點，希望在這季有好的發揮。

