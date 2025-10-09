MLB》大谷翔平率道奇力拚衛冕 美媒分析歷史數據「幾乎不可能」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在國聯分區系列賽取得2勝的聽牌優勢，今天力拚橫掃費城人晉級國聯冠軍賽。道奇本季以挑戰2連霸的目標邁進，但有美媒根據歷史數據指出，「這樣的奇蹟很有可能不會發生」。

《CBS Sports》專欄作家派瑞（Dayn Perry）撰文以「道奇能否以世界大賽冠軍身分完成連霸？歷史數據顯示，機率並不高。」為標題，用歷史數據分析道奇挑戰連霸的難度十分高。派瑞指出，上一次達成世界大賽連霸的球隊，是1998年至2000年間完成3連霸的紐約洋基，自1903年美國職棒創立以來，能夠達成至少2連霸的球隊僅有14隊，其中洋基一隊就佔了6次，曾締造前無古人的5連霸。

派瑞進一步分析，自從自由球員制度（FA）導入後，球隊之間的戰力更加平均，加上季後賽參賽球隊數量增加，短期賽事的不確定性也隨之上升，使得衛冕變得更加困難。派瑞認為，最能體會季後賽奪冠難度的球隊，正是如今的道奇，儘管已經連續13年打進季後賽，期間更有5個賽季拿下100勝以上的佳績，但最終奪得世界大賽冠軍的次數僅有2次，其中一次還是2020年疫情縮水賽季季所贏得的，另外一冠則是在去年。

綜合歷史數據與現實環境，道奇能否終結大聯盟長達25年的「無連霸」紀錄呢？派瑞最後得出結論：「這樣的奇蹟很有可能不會發生。」然而，擁有大谷翔平等超級球星的道奇，是否能創下21世紀以來無人達成的世界大賽冠軍2連霸紀錄，仍是本季最令人期待的焦點。

