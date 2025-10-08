自由電子報
撞球》激戰5盤擊退香港隊 吳坤霖/謝佳臻闖進男雙10號球世錦賽4強

2025/10/08 23:03

吳坤霖（左）和謝佳臻聯手打敗香港隊，闖進雙打世錦賽4強。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）吳坤霖（左）和謝佳臻聯手打敗香港隊，闖進雙打世錦賽4強。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕由「魔獸」吳坤霖和「黑暗騎士」謝佳臻組成的台灣隊，今晚在2025年WPA男子雙打10號球世界錦標賽8強戰，以3:2力退香港隊闖進4強，明天下午1點將和波蘭隊爭奪決賽門票。

以9號球為比賽項目的世界盃雙打賽（World Cup of Pool）在2006年創辦以來，去年就未再舉辦，今年由美國知名球桿品牌美洲豹另外舉辦10號球雙打世錦賽，冠軍獎金高達7萬美金（約新台幣214萬元），共有24個國家角逐。

台灣由世界排名第3的吳坤霖取得參賽資格，他也挑選同樣來自高雄、平時一起練球、出國也一起行動的謝佳臻當搭檔，吳謝配首輪先以4:0、4:0完封印度隊，但隨後衝球連接球球型不佳，在勝部首輪以2:4、4:1、1:4不敵表現出色的波蘭隊，落入敗部。

台灣隊在敗部力爭上游，連續擊敗日本、越南及愛沙尼亞，搭上8強列車，今晚在8強賽迎戰香港年輕組合葉建寧/符歡，吳謝配首盤以0:4遭完封，但他們隨即回神以4:1、4:3連下兩城，香港組合隨後以4:2扳回一城。決勝盤，吳坤霖和謝佳臻一路領先，以4:2險勝。

吳坤霖表示，因為每盤只搶4局，局數很短，時時刻刻都不能放鬆，打起來真的很緊張，直到打進最後一顆10號球，才真正鬆了一口氣，而且第一次打雙打，很怕打不好拖累隊友，壓力也特別大。

