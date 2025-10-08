自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

東超》「夜王」盧峻翔砍24分 領航猿再挫琉球黃金國王收勝

2025/10/08 23:26

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今在東亞超級聯賽（EASL）首戰對決琉球黃金國王，當家一哥「夜王」盧峻翔砍下24分，率隊以94：80獲勝，加上稍早富邦勇士擊敗宇都宮皇者，台灣兩支職業隊都在開幕戰開出紅盤。

領航猿上季在盧峻翔帶領下奪下東超亞軍，締造台灣最佳成績，這季他們小組賽和黃金國王、馬尼拉電氣和澳門黑熊同組，今天先碰上黃金國王，上演上季4強賽戲碼，而上季4強賽領航猿也是在盧峻翔帶領下奪勝。

領航猿和黃金國王今天開局展開拉鋸，首節打完戰成25：25平手，但在第2節尾聲盧峻翔連拿5分助隊超前，半場打完領航猿暫時以49：45領先。上半場盧峻翔繳出全隊最高17分、2助攻，洋將米爾納進帳13分次之。黃金國王部分，洋將勞（Victor Law）拿下全隊最高13分。

易籃後，領航猿進攻點點開花，盧峻翔、白曜誠和阿提諾接力得分，而阿提諾除了得分也在防守做出貢獻，擋住黃金國王的洋將，隨後伯朗又飆進三分球，領航猿擴大到雙位數領先，末節火力持續加溫，不給對手逆襲機會，順利收下本季首勝。

領航猿盧峻翔繳出全隊最高24分、3助攻，洋將米爾納20分次之，阿提諾拿下11分。黃金國王方面，勞繳出全隊最高29分，庫利（Jack Cooley）14分。

桃園璞園領航猿米爾納。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿米爾納。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿白曜誠（中）受傷退場。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿白曜誠（中）受傷退場。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿陳將双。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿陳將双。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中