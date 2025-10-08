東超》「夜王」盧峻翔砍24分 領航猿再挫琉球黃金國王收勝

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今在東亞超級聯賽（EASL）首戰對決琉球黃金國王，當家一哥「夜王」盧峻翔砍下24分，率隊以94：80獲勝，加上稍早富邦勇士擊敗宇都宮皇者，台灣兩支職業隊都在開幕戰開出紅盤。

領航猿上季在盧峻翔帶領下奪下東超亞軍，締造台灣最佳成績，這季他們小組賽和黃金國王、馬尼拉電氣和澳門黑熊同組，今天先碰上黃金國王，上演上季4強賽戲碼，而上季4強賽領航猿也是在盧峻翔帶領下奪勝。

領航猿和黃金國王今天開局展開拉鋸，首節打完戰成25：25平手，但在第2節尾聲盧峻翔連拿5分助隊超前，半場打完領航猿暫時以49：45領先。上半場盧峻翔繳出全隊最高17分、2助攻，洋將米爾納進帳13分次之。黃金國王部分，洋將勞（Victor Law）拿下全隊最高13分。

易籃後，領航猿進攻點點開花，盧峻翔、白曜誠和阿提諾接力得分，而阿提諾除了得分也在防守做出貢獻，擋住黃金國王的洋將，隨後伯朗又飆進三分球，領航猿擴大到雙位數領先，末節火力持續加溫，不給對手逆襲機會，順利收下本季首勝。

領航猿盧峻翔繳出全隊最高24分、3助攻，洋將米爾納20分次之，阿提諾拿下11分。黃金國王方面，勞繳出全隊最高29分，庫利（Jack Cooley）14分。

