體育 即時新聞

人物側寫》「總能在關鍵時刻進球」盧峻翔表現連明星後衛岸本隆一都稱讚

2025/10/09 07:10

桃園璞園領航猿盧峻翔（中）。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿盧峻翔（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿昨天在東亞超級聯賽首戰碰上前一季4強賽對手琉球黃金國王，最終在「夜王」盧峻翔繳24分帶領下，以94：80獲勝。黃金國王陣中明星後衛岸本隆一提起盧峻翔表現時表示，他總能在關鍵時刻投進一些很關鍵的球，很了不起。

領航猿在前一季東超4強賽就是擊敗黃金國王摘下冠軍戰門票，新賽季首戰狹路相逢，領航猿克服首節亂流在下半場擴大領先取勝。

對於這一場比賽表現，黃金國王後衛岸本隆一說：「開賽我們打出不錯能量，但無法維持，而領航猿有很多很棒的進球，但我們在進攻上碰上一些困難，沒辦法投進，對我們來說是很艱難的情況，要學習在低谷中反彈，這也是球隊要面對課題。」

提到再度和領航猿交手，岸本隆一認為，雖然大家會用上季跟這季來做比較，但這是全然不同的賽季，這一場比賽對方表現明顯是比較好的那一方。

提到領航猿一哥盧峻翔的發揮，岸本隆一不吝於稱讚，「他在關鍵時候都能投進很關鍵的球，真的很了不起。」面對盧峻翔，岸本隆一認為，自己應該可以做得更多，但這一場比賽沒有做到，希望之後能多幫助這支球隊。

