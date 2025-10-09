自由電子報
東超》晚上9點開打狀況火燙！盧峻翔笑稱：這就是夜王由來

2025/10/09 07:12

桃園璞園領航猿盧峻翔切入上籃。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿盧峻翔切入上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿昨在東亞超級聯賽首戰擊敗琉球黃金國王，陣中一哥「夜王」盧峻翔繳出全場最高24分，對於越晚開打的比賽狀況似乎越好，他開玩笑說：「這就是夜王的由來。」

領航猿昨開幕戰再度碰上前一季4強賽對手黃金國王，由於前一場富邦勇士和宇都宮皇者一戰打到延長賽，以至於原定晚間8點半登場的領航猿和黃金國王之戰延後到近9點才開打，比賽結束已經超過11點。

對於這場比賽球員表現，領航猿總教練卡米諾斯說：「這是很棒的比賽，雖然我們開局沒有打得很好，防守有點找不到節奏，讓岸本（隆一）投進兩顆三分球，但我們心態上保持專注，很開心看到球隊能迅速找到節奏，也有製造一些空檔來攻擊，至於下半場攻守都維持很順暢。」

不過，卡米諾斯提到，這次東超小組賽很難打，球隊這場最多領先25分沒有守住有點可惜，畢竟想晉級6強，每1分都很重要，但至少確定，目前球隊走在正確方向上。

盧峻翔認為，球隊目前整合還不錯，阿提諾過去在國家隊也有配過，並不陌生，至於新洋將米爾納也是拚盡全力，都已經打到抽筋，而身為學長，看到陳將双迎來這季首戰，他也不吝於給予建議。至於媒體向他提問對於晚間9點比賽他能繳出好表現，他開玩笑說：「這就是夜王的由來。」

值得一提的是，日本記者好奇盧峻翔怎麼看待自己對上日本球隊都有不錯發揮？盧峻翔說：「感謝團隊讓我去發揮，還有隊友信任我，我才能勇敢在場上表現自己，打日本球隊其實我還是感受到很多壓迫，自己也是用盡全力去突破。」

