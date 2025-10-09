自由電子報
MLB季後賽》巴耶茲睽違8年的全壘打！ 老虎逼出水手生死最終戰

2025/10/09 07:38

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽G4，命懸一線的老虎今天展現長打火力，格林（Riley Greene）、巴耶茲（Javier Baez）、托瑞斯（Gleyber Torres）三人開轟助隊在主場狂轟9分，以9：3逆轉水手將系列賽逼平，老虎最終戰將派出王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）登板。

聽牌的水手在前段展開攻勢，2上二壘有人時坎佐內（Dominic Canzone）敲安進帳打點，4上羅布雷斯（Victor Robles）0出局滿壘時敲出雙殺打，進帳1分。5上羅里（Cal Raleigh）在二壘有人時敲出一壘安打進帳1分取得3：0領先。

老虎在5下展開反攻，丁格勒（Dillon Dingler）、瓊斯（Jahmai Jones）的二壘安打以及巴耶茲的一壘安打各進帳1分打點，老虎單局進帳3分大局扳平比數。6下格林陽春砲炸裂超前比數，麥金斯崔（Zach McKinstry）適時安打再進帳1分打點，巴耶茲敲出相隔8年首發季後賽全壘打，一口氣助老虎灌進4分大局。7、8兩個半局老虎再靠托瑞斯的陽春砲與巴耶茲的滾地球各拿1分，終場就以9：3逆轉取勝，系列賽2勝2敗進入決勝最終戰。

巴耶茲開轟進帳4打點。（路透）巴耶茲開轟進帳4打點。（路透）

巴耶茲今天擔任先發游擊手，埋伏在9棒的他單場雙安灌進4分打點，相隔8年再次於季後賽開轟，後天兩隊將到水手主場進行決勝最終戰，老虎已經確定派出塞揚王牌左投史庫柏爾先發登板，水手則尚未確定。

