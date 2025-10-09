MLB季後賽》無意讓大谷翔平牛棚待命 道奇教頭談朗希：不可能每場都讓他關門

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽G3，握有2勝的道奇今天將力拚橫掃費城人，道奇今推出日本球星山本由伸先發，對決費城人32歲明星右投諾拉（Aaron Nola）。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪表明，這場比賽不考慮讓日本巨星大谷翔平、塞揚強投史奈爾（Blake Snell）以後援身分登板。

被問到系列賽第3戰或是第4戰，是否考慮讓史奈爾和大谷翔平到牛棚準備？羅伯斯對此回說，「並不在我考慮的任何方程式或計算之中」。羅伯斯也提到，道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天也不會到牛棚待命。

對於日本23歲新人佐佐木朗希是否為終結者人選，羅伯斯說，他現在絕對是球隊主要的選項，「我們還必須贏得數場比賽，而他不可能每場比賽都去關門，這根本不可行。所以我們必須使用其他投手。但就這個問題而言，如果情況合適，他絕對是那位來結束比賽的人。」

國聯分區系列賽第2戰，道奇37歲老將崔南（Blake Treinen）面對3人都沒有解決，失掉2分。羅伯斯說，會在關心崔南的狀況，「他的狀況確實不太一樣，他是那種在大場面也有出色資歷的人。不過，前一場我沒有看到那種以前多次看過的銳氣。」

